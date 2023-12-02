沒充電站…特斯拉車主從住家2樓拉電線 台電說不行

桃園市楊梅區大成路一棟透天厝，昨天樓下馬路一輛特斯拉電動車自樓上接線充電，遭民眾拍照PO到臉書舉發，引起網友熱議，台電桃園區營業處今天下午表示，民眾擅自轉供電流至供電範圍的電動車，不符合營業規章，將發函該用戶改善。

楊梅大成路的一棟三層透天厝，店面樓上是住家，車主將一輛特斯拉電動車，停在停車格，再從二樓電錶拉專線到陽台的特斯拉充電樁，垂降充電線到一樓為車子充電，網友貼文到臉書群組，有的網友說，不要這樣，會製造公共危險，也有網友說，電動車充電不意外，一位網友說，這就是電動車在台灣可能永遠不會成為主流的主要原因。

該特斯拉車主表示，因為楊梅附近沒有電動車充電裝置，他是從電錶拉線至陽台特斯拉充電裝置上，直接自特斯拉充電裝置拉線下去充電，他不是用延長線充電、不是一般插座、也非營業用使用，且距離不遠，沒有妨礙別人、也沒霸佔車位，並無安全顧慮，電動車充電，這也是住公寓的困擾。