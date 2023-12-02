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新豐「野戰公園」啟用風雨球場 球友不再日曬雨淋
新竹縣新豐鄉最大的公園綠地「野戰公園」籃球場改造為風雨球場後啟用，預估改造後使用人次將從原先每月350人次再往上提升，民眾打球不用再受天氣影響，未來新竹縣府更將利用公園內營區元素結合體育活動與競技運動，持續打造多元運動環境。
新竹縣教育局表示，野戰公園是目前新豐鄉最大的公園綠地，原為軍事用地解編後的廢棄舊營區，在考量整體公共設施與使用效益的前提下，將既有球場改造為風雨球場，提升公園體育遊憩設施與推廣運動生活的空間環境。
野戰公園風雨球場是新庄子後營區民眾的主要運動場所，教育局在2020年向體育署爭取「前瞻基礎建設充實全民運動環境計畫」經費，並於2021年獲該署核定補助553萬元，鄉公所自籌款954萬2711元。
野戰公園籃球場改造風雨球場工程去年4月開工，歷經 1 年多，至今年10月完成驗收，原野戰公園籃球場每月預估有250人次至350人次使用，在風雨球場建置完成後，運動不受天氣影響，能提高民眾使用率。
新竹縣長楊文科表示，風雨球場完工後，能讓新豐鄉民更多元地使用，讓喜愛打球的民眾，不必再風吹日曬，盡情享受更優質舒適的運動空間。
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