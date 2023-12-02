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桃機推動職業安全衛生文化有成 獲「優良工程金安獎」

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
桃園機場獲頒勞動部「112年第17屆優良工程金安獎」佳作，機場公司維護處處長易顯榮(前排左2)率同仁領獎，並與勞動部長許明春(前排左3)合影。圖／機場公司提供
桃園機場獲頒勞動部「112年第17屆優良工程金安獎」佳作，機場公司維護處處長易顯榮(前排左2)率同仁領獎，並與勞動部長許明春(前排左3)合影。圖／機場公司提供

由勞動部職業安全衛生署主辦的「112年第17屆優良工程金安獎」，日前在高雄舉行頒獎典禮。桃園機場以「第一航廈自助行李託運設備暨報到櫃台複滾帶新建工程」首次入圍即獲得佳作，由機場公司維護處處長易顯榮代表受獎。隨著旅運回溫，桃園機場不僅提供舒適服務，亦重視打造安全健康工作環境，此次獲得被譽為「職安界最高榮譽的金安獎」，肯定桃園機場在推動職業安全衛生工作上的用心。

機場公司維護處處長易顯榮表示，桃園機場建置的「第一航廈自助行李託運設備暨報到櫃台複滾帶新建工程」，擁有創新及智慧化技術，可改善旅客報到流程。在工程設計階段即導入營造四化：設計標準化、構件預鑄化、施工機械化、人員專業化，有效提升工作效率並降低風險。像是新建櫃台的配置，採用人工報到櫃台附掛旅客自助託運設備（SBD），一體化設計，可提供友善的便民服務，達到分散旅客排隊人流、降低航空公司人力負擔；複滾帶進行行李輸送，可減少人力作業造成骨骼肌肉傷害，降低地勤人員職業安全傷害，減少維運空間及人力需求，實現報到櫃台共用（Common Use）的願景；自助行李託運設備則有助於減少旅客報到時間，亦可減少與地勤人員的接觸，強化防疫措施。

機場公司在建置「第一航廈自助行李託運設備暨報到櫃台複滾帶新建工程」是以工程安全為最高原則，並將施工影響降至最低。像是日常避免於人流尖峰時刻進行高噪音、高揚塵工項；施工圍籬兼顧美化，並與旅客區進行劃分，張貼清楚的動線指引，維持機場服務品質；運輸動線以Q Line劃分旅客活動範圍，必須穿越旅客要道時則由專人進行動線導引，減緩對旅客的衝擊。

疫情後營運持續成長，桃園機場致力於維護優化工作獲得肯定，包括110年「旅客自動電車輸送系統」榮獲「公共設施維護管理奬」金質獎佳作，及「桃園國際機場第二航廈報到櫃檯行李設備汰換工程」榮獲交通部「110年度公共工程優良工程優等獎」等，今年機場維護優化工作更進步，拿下勞動部職業安全衛生署金安獎的殊榮，成果豐碩，機場公司將持續強化職業安全衛生工作，以求營運順暢並減少施工干擾日常作業，帶給旅客及航空公司更優質的機場環境。

桃園機場建置的「第一航廈自助行李託運設備暨報到櫃台複滾帶新建工程」，獲得「職安界最高榮譽金安獎」肯定。圖／機場公司提供
桃園機場建置的「第一航廈自助行李託運設備暨報到櫃台複滾帶新建工程」，獲得「職安界最高榮譽金安獎」肯定。圖／機場公司提供

桃園機場

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