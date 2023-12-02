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4日-28日封路 二重埔交通瓶頸點將拓寬

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
竹東二重埔交通瓶頸點將拓寬，預計明年元旦前後完成施工。圖／竹東鎮長郭遠彰提供
竹東二重埔交通瓶頸點將拓寬，預計明年元旦前後完成施工。圖／竹東鎮長郭遠彰提供

新竹縣竹東鎮二重埔光明路與民族路口將拓寬解決交通瓶頸，地方居民期待已久，但施工必須封路近1個月，連行人都無法通行，引發嚴重反彈；竹東鎮公所表示，道路施工難免有交通黑暗期，會盡快完成拓寬，請民眾多包涵。

二重埔近年因大型社區陸續落成，人口爆炸性增長，但光明路與民族路都拓寬成雙向雙線車道，唯獨路口仍是雙向單線車道，如同細頸瓶的道路設計每到上下班尖峰時段都壅塞。

竹東鎮公所表示，拓寬工程將從4日持續到28日，因道路拓寬須配合地底箱涵施工，箱涵又太大無法以鐵板覆蓋供人車通行，所以施工期間必須封路，請民眾提前改道。

當地居民指出，該路口是二重國小不少學生上下課必經之路，建議保留部分通道供行人通過，否則繞道可能需要10分鐘路程

鎮公所表示，為維護施工品質及行人安全，恐怕無法保留通道，建議家長提前出門接送孩子；縣議員林昭錡則說，已請竹東警分局於施工期間在二重埔周邊擴大交管，也會督促施工單位盡快完成施工，打通二重埔交通瓶頸。

車道 新竹 爆炸

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