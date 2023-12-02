明年納入規畫 香山濕地賞蟹步道延伸 有譜

新竹市香山濕地生態豐富，2018年啟用開放的賞蟹步道可供民眾親近濕地生態、觀察蟹類棲息情形，是新竹熱門景點之一，當地議員認為可帶動觀光發展，建議市府打造全新步道；新竹市產發處則表示，近年有獲得海洋委員會補助建置香山濕地環境教育場域經費，明年會將賞蟹步道延伸納入規畫。

250公尺長的賞蟹步道坐落香山濕地美山區，沿著步道可欣賞弧邊招潮蟹、德氏仿厚蟹等十多種螃蟹，退潮時「萬蟹奔騰」景象更是壯觀。民眾站在步道上就能細細欣賞多樣的螃蟹物種，每到落日時間，不少遊客也會造訪賞蟹步道，飽覽濱海夕陽美景。

議員陳啓源說，香山濕地是上天給新竹人最好的禮物，市府打造的賞蟹步道就位於十七公里海岸線旁邊，可以欣賞螃蟹、彈塗魚等物種生態，相當不錯。他認為市府應該繼續建設地方、發展觀光，建議再多蓋一條「感謝步道」，和現有的賞蟹步道相互輝映。

陳啓源建議，希望能在鄰近賞蟹步道的惠民宮前方潮汐濕地，增設同樣能觀蟹、賞夕陽的步道，讓香山區能多一處觀光熱點，吸引更多遊客前來親近濕地生態。

產發處長許智堡說，市府今年有彙整相關資料，向海洋委員會提報「香山濕地環境教育場域建置計畫」，目前獲海委會補助規畫經費3百萬餘元，市府也編列170萬餘元，若議會通過預算，明年將啟動規畫設計，不過這項計畫主要針對香山濕地生態館周邊打造環境教育場域，是否直接延伸賞蟹步道或在惠民宮前方打造新步道，目前沒有定案。