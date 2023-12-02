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桃園LDCT免費篩檢 逾2萬人申請

聯合報／ 記者鄭國樑陳俊智／桃園報導
桃市府推動免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢，2萬多人申請僅1萬8千多人完成，尚有2千人待檢。圖／桃市衛生局提供
桃市府推動免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢，2萬多人申請僅1萬8千多人完成，尚有2千人待檢。圖／桃市衛生局提供

桃園市政府3月推出免費肺部低劑量斷層﹙LDCT﹚掃描篩檢，針對設籍桃園、40歲以上四大類高風險族群提供2.5萬名額，截至11月超過2萬人申請，但議員批評僅1.8萬人做完檢查，尚有2千多人在排隊等候，建議衛生局增加合作醫療院所，避免民眾久候；衛生局表示，目前有18家醫療院所可協助篩檢，明年確定會增至22或23家。

衛生局表示，免費肺部低劑量斷層掃描服務對象有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」及「空汙及油煙」4大類危險因子的市民，「職業暴露」主要是暴露在石綿、砷、鎘、鎳、粉塵（含油漆、泥水、營造業）的作業環境工作1年以上且迄今超過10年者。目前有1036案須進一步追蹤，其中有63案確診肺癌。

議員謝美英表示，市府為民眾健康著想，提供免費篩檢福政策是好事，但因為合作醫院有限，醫院也有自己的病人，尚有申請者排隊等候不說，隨著時間推移與服務量能未提升，排隊人數只會越來越多，想要解決只能靠更多醫療院所加入，如果桃園醫療量能有限，跨縣市合作也不失一個辦法。

議員王珮毓在議會質詢表示，公費低劑量電腦斷層肺癌篩檢是好的計畫，衛生局應該鼓勵桃園市所有有設備的醫院參與，市政府今年編1726萬元推動這項工作，明年卻只編725萬元，顯示沒有用心去涵蓋更多的醫院做篩檢，希望加緊腳步擴大涵蓋面。

衛生局長劉宜亷表示，目前肺部低劑量斷層掃描篩檢有18家醫療院所提供服務，有其他具相同設備的醫院也有意參與，估計明年可以增加4、5家，會再繼續鼓勵更多醫院加入。

衛生局補充，明年度仍有這項服務，資格條件與人數限制均不變，另會導入智慧科技協助醫療人員判讀，盡可能縮短流程。

衛生局 桃園 議員

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