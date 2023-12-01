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水中活寶石！一尾錦鯉最貴560萬元 錦鯉品評會竹縣周末舉辦

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
參賽的800多尾魚中，囊括15公分的小鯉魚到85公分的巨鯉，一尾魚的價值最高達到560萬，縣長楊文科邀民眾一起來欣賞水中的活寶石。記者郭政芬／攝影
參賽的800多尾魚中，囊括15公分的小鯉魚到85公分的巨鯉，一尾魚的價值最高達到560萬，縣長楊文科邀民眾一起來欣賞水中的活寶石。記者郭政芬／攝影

「2023第6屆錦鯉文化節-國際錦鯉品評會」本周六、日將在新竹縣政府前廣場登場，今天在縣府舉辦記者會，參賽的800多尾魚中，囊括15公分的小鯉魚到85公分的巨鯉，一尾魚的價值最高達到560萬，縣長楊文科邀民眾一起來欣賞「水中的活寶石」。

 縣長楊文科表示，天氣有點冷，正好是適合錦鯉生活的環境，廣場已經擺設百桶評比水槽，規模相當大。錦鯉主要用來觀賞，是水中的活寶石，也象徵富貴吉祥、健康幸福，此次主辦方邀請海內外審查員參加評比，並開放民眾參觀，機會難得，歡迎鄉親朋友抽空前來賞魚。

台灣錦鯉發展協會理事長史成志表示，感謝新竹縣政府及楊縣長對活動的支持，此次參與評選比賽的錦鯉有800多尾來自全台灣各地，價值從100多萬到最貴560萬一尾，並邀請日本、泰國、馬來西亞、香港、澳大利亞等國家的審查員，進行國際外交審查制度。

台灣錦鯉發展協會榮譽會長石造華說，錦鯉在日本發展已經200年，台灣則是50多年，其他國家則只有約30年，因此錦鯉原生種系統都是從日本而來，以御三家「紅白、大正、昭和」做養殖需求，協會致力推廣錦鯉文化，希望能培養更多愛好家，了解錦鯉特質、美感及鑑賞等。

此次錦鯉品評會由台灣錦鯉發展協會主辦、國內各地方錦鯉協會一同協辦，全國業者、愛好家共同參與，比賽魚區分共16個品種、16個部別（公分），此次出賽的錦鯉中，從最小的有15公分國產小錦鯉，到超過85公分且擁有日本純正血統的巨鯉皆有，12月2日將進行評審，審查員會從錦鯉體型、亮度、色澤等各方面進行審查，12月3日則有錦鯉欣賞解說。

「2023第6屆錦鯉文化節-國際錦鯉品評會」本周六、日將在新竹縣政府前廣場盛大登場。記者郭政芬／攝影
「2023第6屆錦鯉文化節-國際錦鯉品評會」本周六、日將在新竹縣政府前廣場盛大登場。記者郭政芬／攝影

錦鯉 日本 馬來西亞 新竹

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