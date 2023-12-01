林右昌視察桃園月桃路第2標工程 預計明年完工

內政部長林右昌今至桃園中壢月桃路關心拓寬工程進度，林表示，月桃路連結高鐵特定區至觀音草漯，工程共分3標，第1標於2021年竣工，第2標則預計明年2第1季完工，第3標則預計明年定線，總經費約11億。

為串聯桃園高鐵及觀音草漯，並完整交通路網並減短約10分鐘路程，因此市府著手拓寬月桃路，工程共分3標，第1標拓寬高鐵至中壢山東路約3.2公里，已於2021年10月完工，第2標拓寬拓寬月桃路2.6公里，工程目前已完成近8成，預計明年第1季可完工，而第3標延伸至福山段新闢約0.6公里道路，預計明年完成定線。

月桃路拓寬為雙向4車道，並配置共同管線、人行道及智能路燈並減短約10分鐘路程，3期工程經費約11億元，由內政部補助7.7億元，地方政府出3.3億元。

林右昌表示，北北基桃需整體發展，而桃園身為國門且桃園航空城、高鐵特定區及觀音草漯皆持續發展，月桃路拓寬並新闢至福山路等同於國門周邊血管，對區域發展有益，未來是民眾之福。

林右昌隨後至大崙崇德宮參香，祝福地方國泰民安，並致贈「澤厚民豐」匾額給廟方。林右昌向鄉親說明，今年內政部組織改革將宗教科改為宗教禮制司，明年也編列1500萬經費，供地方申請補助。而里長、廟方若要至國家公園遊玩，也能通知他，請國家公園協助規畫特殊行程。

市議員彭俊豪今陪同林右昌視察參香也表示，感謝林右昌特地來至中壢參拜，崇德宮為地方非常重要的信仰中心，感謝長期給地方庇佑及支持，希望持續平安順利。