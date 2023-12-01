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香山溼地「賞蟹步道」延伸有譜 新竹市府明年規畫

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市香山濕地生態豐富，不少民眾會來賞蟹步道紀錄、觀察生態。記者張裕珍／攝影
新竹市香山濕地生態豐富，不少民眾會來賞蟹步道紀錄、觀察生態。記者張裕珍／攝影

新竹市香山濕地生態豐富，2018年啟用開放的賞蟹步道可供民眾親近濕地生態、觀察蟹類棲息情形，是新竹市的熱門景點之一。當地市議員陳啓源認為有助帶動觀光發展，建議市府打造全新步道，竹市府產發處指出，近年有獲得海洋委員會補助建置香山濕地環境教育場域經費，會將賞蟹步道延伸納入規畫。

250公尺長的賞蟹步道座落香山濕地美山區，沿著步道可欣賞弧邊招潮蟹、德氏仿厚蟹等十多種螃蟹，退潮時「萬蟹奔騰」景象更是壯觀。民眾站在步道上就能細細欣賞多樣的螃蟹物種，每到落日時間，不少遊客也會造訪賞蟹步道，飽覽濱海夕陽美景。

陳啓源說，香山濕地是上天給新竹人最好的禮物，市府打造的賞蟹步道就位於十七公里海岸線旁邊，可以欣賞螃蟹、彈塗魚等物種生態，相當不錯。他認為市府應該繼續建設地方、發展觀光，建議再多蓋一條「感謝步道」，和現有的賞蟹步道相互輝映。

陳啓源也進一步建議，希望能在鄰近賞蟹步道的惠民宮前方潮汐濕地，增設同樣能觀蟹、賞夕陽的步道，讓香山區能多一處觀光熱點，吸引更多遊客前來親近濕地生態。

產發處長許智堡說，市府在今年有彙整相關資料，向海洋委員會提報「香山濕地環境教育場域建置計畫」，確定獲海洋委員會補助規畫經費300多萬元，市府也決定將編列170多萬元，若預算獲議會通過，明年將啟動規畫設計。

產發處指出，這項計畫主要針對香山濕地生態館周邊打造環境教育場域，屆時將委託廠商規畫設計，至於是直接延伸賞蟹步道，或是要在惠民宮前方打造新的步道，都會一併納入規畫考量範圍，尚無定案。

新竹市賞蟹步道平假日人潮不少，也是幼兒園戶外教學的好去處。記者張裕珍／攝影
新竹市賞蟹步道平假日人潮不少，也是幼兒園戶外教學的好去處。記者張裕珍／攝影
新竹市賞蟹步道平假日人潮不少，也是幼兒園戶外教學的好去處。記者張裕珍／攝影
新竹市賞蟹步道平假日人潮不少，也是幼兒園戶外教學的好去處。記者張裕珍／攝影

濕地 新竹 螃蟹

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