竹縣關西與新埔部分地區 12月8日停水11小時
台灣自來水公司今天表示，竹北營運所為辦理關西淨水場供電設備檢驗等工程，關西鎮與新埔鎮部分地區從8日上午9時至下午20時止停水11小時。
台灣自來水公司今天發布訊息表示，竹北營運所為辦理關西淨水場供電設備檢驗、關西淨水場及芎林系統機電設備汰換工程，關西鎮全部地區（不含東平里）、新埔鎮內立里、寶石里、文山里（竹16線）於8日上午9時至下午20時止停水11小時。
自來水公司提醒用戶，停水期間應關閉抽水機電源，如未關閉電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。
自來水公司說，受影響地區用戶應提早儲水備用，並配合節約用水；此外，若遇雨天或特殊原因無法施工，擇期辦理。
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