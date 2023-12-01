苗栗縣鄉村地區整體規畫啟動 第一階段7鄉鎮先行

苗栗縣政府推動縣內鄉村地區整體規畫，第一階段先辦理西湖、卓蘭、後龍、苑裡、竹南、銅鑼及三義7個鄉鎮，預計2025年4月前完成規畫作業。縣府下午辦理「苗繪新鄉村、栗創新生活」鄉村地區整體規畫啟動記者會，宣示苗栗的城鄉空間將朝向共榮發展。

苗栗縣長鍾東錦表示，過去針對都市的土地訂有空間發展策略與定期通盤檢討機制，但鄉村非都市土地多採現況使用編定，長期缺乏空間計畫，也沒進行較整體的土地使用規畫，導致鄉村常有公共設施不足、環境窳陋、居住生活品質不佳等問題，影響鄉村生活品質，但鄉村並非城市附庸，應有自己的發展定位，並透過整體規畫提供關鍵設施與服務，達到城市與鄉村地區的相輔相成、互利共榮。

「苗栗縣國土計畫」已在2021年4月公告實施，縣府綜合評估已研擬農村再生計畫地區、部會政策及資源整合效益等因素，第一階段先辦理西湖等7鄉鎮的鄉村地區整體規畫。

縣府工商發展處指出，縣內各鄉鎮遇到的發展課題不同，將因地制宜提出規畫方案，西湖人口集中但未擬定都市計畫，需整體考量佈設公共服務設施；卓蘭「壢西坪休閒農業區」鄰近鯉魚潭水庫，大部分土地被劃設為國土保育地區第一類，以致發展受限，可規畫適宜生產模式，兼顧環保與地方發展。

後龍為農業生產與海岸觀光主要發展地區，可透過農產加值與改善基礎建設等方式推動農業與觀光轉型；苑裡鄰近台中幼獅工業區，為苗南海線產業發展重鎮；竹南是縣內工商業發展核心地區，銅鑼及三義鄰近竹科銅鑼園區，位處縣內科技發展軸帶的中心地區，未來將資源整合後可協調生產需求、增加產業發展用地。

鄉村整體規畫除基礎資料分析，將與地方積極互動、建立共識，並深入在地辦工作坊、座談會、訪談等，由民眾參與機制回應在地真正使用需求，形成由上而下的機制建立、由下而上的地方聚焦討論，共同擘劃鄉村地區願景藍圖，形塑苗栗縣鄉村地區特色風貌。