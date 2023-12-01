24小時拍桃機飛機起降 桃園風管處：問過民航局無違法

桃園市觀光旅遊局在桃園國際機場外架設高解析鏡頭直播飛機起降，上個月29日啟用至今已累積3.2萬人次觀看，但做法引發桃機內部不滿，有員工向高層反映，希望桃市府停止直播；桃園市風景管理處長廖育儀表示，架設前有詢問民航局，確認無違法疑慮才執行，目前未收到桃機要求撤鏡頭公文，反而桃機有派員詢問分享直播資源的可能性。

桃園過去在境內14處遊憩景點架高解析鏡頭拍攝，民眾不用出門，上網到桃園觀光導覽網（https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/multimedia/live-camera）就能欣賞風景，上個月29日才新增機場飛機起降直播；廖育儀表示，疫情後，國境已經全面開放，桃園機場的航班也越來越多，而這次將即時影像設在機場旁，希望能讓更多的人看到桃園的另一面。

針對外界質疑直播妥適性，廖育儀回應架設前雖未詢問桃機意見，但有詢問民航局相關法規，確認合法才執行。

廖育儀表示，機場即時影像攝影機是設在機場外的第三航廈機場咖啡廳，該地點平日就許多遊客及攝影愛好者駐足觀賞及拍攝，桃機場公司這兩天也有派員討論資源共享可能，希望直播影片能放在桃機官網，未收到撤回公文。