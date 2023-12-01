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竹市國際身障者日活動開跑 身障福利大樓明年啟動整修

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市國際身心障礙者日系列活動今天登場，市長高虹安今天欣賞身障者的創作成果。記者張裕珍／攝影
新竹市國際身心障礙者日系列活動今天登場，市長高虹安今天欣賞身障者的創作成果。記者張裕珍／攝影

每年12月3日是「國際身心障礙者日」，新竹市政府今年以「多元參與、幸福共融」為主題舉辦成果展、才藝舞台等系列活動。市長高虹安今天出席記者會，邀請民眾能一同參與各項活動並關注身障者平權的重要性，她也預告位於竹蓮街的新竹市身障福利服務大樓4到7樓將於明年重新整修，後年將以全新面貌服務更多身障者。

新竹市國際身心障礙者日系列活動在上周末先邀請「Love Tree樂趣植栽室」辦理共融式植栽創作體驗，帶領身障者及親子DIY耶誕盆栽，今年也請竹市各身障機構與團體策展，即日起至10日在身障福利服務大樓展出皮雕、陶藝、畫作、花藝與彩繪等作品，

市府社會處今天早上舉辦記者會請到身障者組成的鳳凰樂團帶來暖場表演，現場還安排手語翻譯與聽打員即時呈現記者會致詞與活動說明，高虹安也逐一欣賞一樓陳設的身障者各項創作，其中一區則展示多件身障者用水彩描繪的照顧者圖像，陳設溫馨。

高虹安說，新竹市約有1萬8115人領有身心障礙證明，市府團隊從醫療平權、教育平權、交通平權、資訊平權、運動平權、文化平權，六大面向強化身障者權益，包含強化如體育場館等公共場館的無障礙設施、補助竹市廟宇、宗教場所施作無障礙設施、提供復康巴士免費申請接送、擴大愛心卡使用範圍等，讓身障者在新竹市宜居好行。

此外，高虹安也預告，市府已經編列約7千多萬元將於明年整修身障福利服務大樓4樓到7樓，預計明年初動工。社會處指出，住宿式的服務機構整修將從目前的4、5樓擴充至6樓，增加床位空間，7樓則將設置日間照顧中心，屆時希望能服務更多身障者。

社會處指出，國際身心障礙者日系列活動將於明天（2日）在婦女館好讀空間舉辦「CRPD達人講堂」，邀請台灣師範大學退休校長郭義雄博士與夫人同時也是仁愛基金會附設晨曦發展中心家長會長王富美、台灣身心障礙兒童權利促進會理事長周淑菁共同主講，分享照顧身障者、實踐「身心障礙者權利公約」（CRPD）的心路歷程。

12月9日於新竹市演藝廳一樓國際會議廳有壓軸的共融多元才藝秀，邀請身心障礙團體、學校、社區發展協會同台演出，節目有舞蹈、打擊樂、鋼琴演奏等。系列活動內容可上社會處臉書粉絲專頁查詢https://www.facebook.com/societyhsinchu

新竹市國際身心障礙者日系列活動今天登場，身障福利服務大樓展示身障者的創作成果。記者張裕珍／攝影
新竹市國際身心障礙者日系列活動今天登場，身障福利服務大樓展示身障者的創作成果。記者張裕珍／攝影
新竹市國際身心障礙者日系列活動今天登場，市長高虹安也預告身障福利服務大樓部分樓層將於明年整修。記者張裕珍／攝影
新竹市國際身心障礙者日系列活動今天登場，市長高虹安也預告身障福利服務大樓部分樓層將於明年整修。記者張裕珍／攝影
新竹市國際身心障礙者日系列活動今天登場，現場特別安排手語翻譯與聽打服務呈現記者會內容。記者張裕珍／攝影
新竹市國際身心障礙者日系列活動今天登場，現場特別安排手語翻譯與聽打服務呈現記者會內容。記者張裕珍／攝影
新竹市國際身心障礙者日系列活動今天登場，市長高虹安與受邀表演的鳳凰樂團一同合影。記者張裕珍／攝影
新竹市國際身心障礙者日系列活動今天登場，市長高虹安與受邀表演的鳳凰樂團一同合影。記者張裕珍／攝影
新竹市國際身心障礙者日系列活動今天登場，身障福利服務大樓展示身障者的創作成果。記者張裕珍／攝影
新竹市國際身心障礙者日系列活動今天登場，身障福利服務大樓展示身障者的創作成果。記者張裕珍／攝影
新竹市國際身心障礙者日系列活動今天登場，身障福利服務大樓展示身障者的創作成果。記者張裕珍／攝影
新竹市國際身心障礙者日系列活動今天登場，身障福利服務大樓展示身障者的創作成果。記者張裕珍／攝影

身障者 新竹 高虹安

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