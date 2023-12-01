超夯竹北成功國中學區 公園內竟有隱形戶籍 戶政這樣說

新竹縣竹北市最夯的成功國中學區，公園內竟然有隱形戶籍？在福興路上的「福興公園」近期傳出公園內有戶籍，由於此區有光明國小、成功國中，被視為超熱門學區，也引來猜測「寄戶籍搶學區」？戶政事務所調閱戶籍資料後發現，此戶籍早在47年前就設立，後來辦理徵收未把戶籍遷走，才導致此區有一家隱形戶籍。

新竹縣竹北市因人口爆炸成長，且超過一半的學校採總量管制，竹北想要「就近入學」，孩子一出生就設籍已是基本，新竹科學園區家長重視孩子的教育，許多人在購屋時，就把「學區」納入前幾順位的考量，成功國中因近年升學率高，也是許多竹科人的首選之一。

近期傳出「福興公園」內的竟有門牌與戶籍，由於此區有光明國小、成功國中，被當地視為超夯學區，懷疑可能是寄戶籍搶學區？斗崙里長張琬媃也發現戶籍問題，她表示接任里長後，她在政令宣導通知單或發放其他公務所需的資料，才發現公園內竟然有戶籍，她也相當的納悶，由於門牌是戶政設置，且戶籍也是戶政設籍，仍須由戶政來協助確認狀況。

對此，竹北市戶政事務所主任陳建淳說，調閱戶籍資料後發現，民國66年就有一位張姓屋主在此設籍，根據以前的戶籍法規，即使建物消失，只要戶籍都沒有被遷走，都不能撤掉門牌。