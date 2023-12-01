綠酸高虹安「吊車尾」竹市府：民調指標進步至中段班

經濟日報昨天公布2023縣市幸福指數大調查結果，民進黨新竹市議員發現其中一項地方施政滿意度調查，新竹市拿到51.4%為全台最後一名，大酸高虹安是「吊車尾市長」。竹市府回應表示該份調查，新竹市在民意調查部分為排名全台第13名，已邁向中段班行列，未來會持續虛心努力、回應市民期待。

依據經濟日報最新調查結果，新竹市於縣市幸福指數62.42分評比中為全台第4名，表現比台南市、高雄市、桃園市、新北市等直轄市優異，在社會聯繫、安全、教育及健康等多項指標均名列前段班；此外，新竹市在統計指數73.77分為全台第2、民調指數51.06分，為全台13名。

不過，民進黨市議員曾資程、黨團總召陳建名等人發現，新竹市在調查中的「地方政府施政滿意度」，再次拿下全國倒數第一。陳建名發文認為，這代表詐領助理費官司纏身的高虹安市長，在學區劃分、棒球場啟用時程、智軌等政見及宣誓不斷跳票、豪宅名車及土地開發建商盤根錯節的複雜關係等，都讓市民一再對這位市長失去信心。

陳建名表示，期盼這次民調結果可以讓高虹安虛心檢討。人尚在其位，應以市民福祉為優先，趕緊修正態度、確立施政方向，不要只會譁眾取寵，胡搞瞎搞，罔顧市民利益。

綠黨市議員劉崇顯也發文直言，會有這樣的結果不難理解，撇除高虹安市長個人的貪汙官司、豪車豪宅、高友友標案等爭議，還有許多施政上的瑕疵令人難以滿意。像是昨天市府大動作發新聞稿「學區檢討重大進展一次看」，但細讀後發現最核心的「總量管制學校」學區該如何重劃通通避而不談。希望高市長能痛定思痛，虛心面對民意檢討。

市府今天回應表示，此份調查有涵蓋民意調查的數據，新竹市於民意調查結果排名第13名，若以遠見雜誌、天下雜誌日前公布的縣市排名比對，經濟日報評比顯示新竹市已邁向中段班行列，排名上也領先新北市、桃園市等直轄市，「調查結果有正向進步的趨勢」，但市府仍會虛心以對，時刻警惕，不會懈怠。