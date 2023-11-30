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竹市拿縣市幸福指數全台第4 高虹安：加倍努力回應期待

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安。（資料照）圖／竹市府提供
新竹市長高虹安。（資料照）圖／竹市府提供

經濟日報「2023縣市幸福指數大調查」今天公布結果，新竹市拿下全台第4名，在社會聯繫、安全、教育及健康等多項指標均名列前段班。竹市府秘書長張治祥今天代表市長高虹安北上領獎，高虹安得知結果後也表示「只要新竹市民幸福，就是市府團隊最大的幸福！」將加倍努力回應市民期待。

經濟日報指出，「縣市幸福指數大調查」今年邁入第12年，透過每年定期調查呈現當年度台灣民眾生活感受，建立幸福報告平台。新竹市今年幸福指數總分62.42分，名列全台第4名，在社會聯繫、安全、健康及教育等多項指標均在前段班，表現亮眼。

代為領獎的張治祥表示，感謝市民朋友，此次調查結果是鼓勵也是肯定，但市府團隊不會以此自滿，做得好繼續努力，還不夠的繼續加強，「市民的大小事，都是市府的大事」，市府團隊以穩健有計畫步伐，打造宜居永續、幸福友善的「安居科技城」。

對於竹市今年榮獲幸福指數全台第4名，高虹安也細數市府團隊今年大力推動多項「市民有感」的社福政策，包含率全國之先推出「祝妳好孕凍卵補助」、放寬好孕專車搭乘資格、提高生育津貼，打造年輕一代「願婚、敢生、樂養」的婚育環境。

高虹安表示，市府對於長輩的照顧更是不遺餘力，不僅持續發放安老津貼及重陽敬老禮金外，今年更擴大敬老愛心卡服務，可用於租借國民運動中心場地、搭乘台鐵、開放農會擴大使用，讓長者「樂活竹市、幸福呷百二」，致力打造市府關心、長輩暖心、家長放心、小孩開心、企業有信心的「五心幸福城市」。

「教育品質關乎孩子們的未來與城市競爭力！」對於教育成就指標名列前茅，高虹安也分享，市府團隊落實「新竹好學」理念，規畫8條安心通學專車路線、落實「班班有大屏、一師一載具、智慧好校園」政策，以及啟用「竹市親師生平台」與「竹市校園智慧通」APP，多管齊下提升竹市教學環境品質。

高虹安表示，市府團隊齊心努力逐步落實各項政策，感謝市民朋友的肯定，每位市民意見、每項數據呈現，皆是市府施政的重要參考依據，市府團隊持續完善各項政策的施行，她也會加倍努力回應市民期待，不忘謙卑初心傾聽民意、專注市政。

經濟日報「縣市幸福指數大調查」採用經濟暨合作發展組織（OECD）的「地區福祉指數」為基礎，為國際上調查城市幸福與否最常採用的指數，綜合呈現政府統計數據與民意調查結果。今年民意調查總人數達1萬5260人，屬國內規模最大的幸福民調。

「2023縣市幸福指數大調查」各縣市代表大合影。圖／竹市府提供
「2023縣市幸福指數大調查」各縣市代表大合影。圖／竹市府提供
2023縣市幸福指數大調查今天結果公布，新竹市榮登全台第4，竹市府秘書長張治祥（左一）出席受獎。圖／竹市府提供
2023縣市幸福指數大調查今天結果公布，新竹市榮登全台第4，竹市府秘書長張治祥（左一）出席受獎。圖／竹市府提供
2023縣市幸福指數大調查今天結果公布，新竹市榮登全台第4，竹市府秘書長張治祥北上出席受獎致詞。圖／竹市府提供
2023縣市幸福指數大調查今天結果公布，新竹市榮登全台第4，竹市府秘書長張治祥北上出席受獎致詞。圖／竹市府提供

高虹安 指數

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