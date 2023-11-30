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竹市府稱學區劃分有進展 議員：校園超載沒解決

中央社／ 新竹市30日電

新竹市府今天表示，昨晚召開小學區劃分及調整審議委員會議，國中小學區劃分原則有進展。但有市議員質疑，規劃新建校舍何時完工未定，未來2、3年校園超載問題仍沒解決。

新竹市政府教育處今天發布新聞稿表示，因應學齡人口趨勢與就學需求，今年2月起已陸續舉辦2場公聽會、2次學區劃分及調整審議委員會議，昨天召開第3次審議委員會議，邀集專家學者、學校校長及市民參與討論。

教育處指出，此次會議明確了「單一學區、就近入學」「共同學區、提供選擇」「落日條款緩衝入學」等原則，例如以里鄰與學校步行距離比較近者劃分為單一學區，共同學區則以步行距離相近（或相同）劃分。

學區劃分實施期程及落日條款部分，教育處表示，高峰國小113學年度調整為自由學區，其餘包括豐功里1至34鄰建議納入建功高中（國中部）學區、東勢里從培英國中學區劃分到三民國中等案，113學年度維持原狀。

民進黨新竹市議員劉彥伶向中央社記者表示，昨天會議最終仍沒有如何劃分學區的結論，且其他有討論的議題，113學年度也幾乎維持現況，等同於沒有進度。

劉彥伶說，會議中也有說明將規劃於114年新建校舍，但何時能夠完工啟用仍是未知數，她認為未來2、3年恐怕是校園最超載的時間，但目前還是沒有解決問題。

綠黨新竹市議員劉崇顯說，學區劃分之所以有急迫性，是因現行總量管制學校的學區範圍過大，校園容量無法容納這麼多新生入學，然而這次會議根本沒有關於總量學區的調整結論，所謂的檢討都在迴避核心問題，根本是打假球。

新竹 學區

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