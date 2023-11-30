楊梅警取締改裝車 24輛噪音超標立即開罰並限期複驗
桃園楊梅警分局配合環保局執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，於11月於楊梅區台1線、瑞溪路、新農街、楊新路、環東路等易發生改裝車輛噪音路段，共攔查24部車輛噪音超標，這些噪音超標車輛均現場立即開罰並限期改善後進行複驗，另舉發無照駕駛計16件。
另楊梅警方在平日勤務中發現改裝排氣管，不符原廠規定，即錄影拍照蒐證後函報環保局，本年度迄今已通報971件，環保局已通知車主強制驗車達762件，另依噪音管制法第8條裁罰機動車輛所有人或使用人300元以上3萬元以下罰鍰計36件，希望能以強勢執法，捍衛用路人行車安全，也還給民眾安寧的生活環境。
楊梅警分局呼籲，請機動車輛所有人或使用人注意，避免受罰，另為確保市民生活安寧，警方會持續配合環保局以不定時、不定點聯合稽查路檢方式，加強取締改裝噪音車，也將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，嚴正執法，並轉由相關權責機關裁罰，有效遏止改裝噪音車輛。
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