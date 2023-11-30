竹市就學人口成長 市府：已確立學區畫分原則與具體計畫

新竹市近年就學人口成長，學區畫分議題受家長關注，市府推動學區畫分檢討，繼今年2月、9月辦理二場公聽會，5月、9月召開二次學區畫分及調整審議委員會議外，昨召開第三次審議委員會議，邀專家學者、議員、里長、學校校長及家長會長、市民等參與討論，會議結果除確立學區畫分的原則，也在實施期程及落日條款上有了具體計畫，確定會採「分階段實施」。

教育處指出，昨審議委員會議已確定學區畫分原則，將以最適步行距離為原則，秉持「單一學區、就近入學」、「共同學區、提供選擇」、「落日條款、緩衝入學」。考量目前國中小學齡人口趨勢及各校教室空間量能，建議以最適步行距離評估學區調整及畫分提案。

考量學生就學權益並兼顧讓每間學校都有固定學生來源，單一學區會以該里鄰與學校步行距離比較近者，畫分為單一學區，共同學區則以步行距離相近（或相同），且該校學齡人口數及學校空間量能尚能負荷，經委員會決議同意進行調整。

教育處說，若有新提案涉及調整新增共同學區者，除依前開原則，將依「新竹市國民中小學學區畫分及新生分發入學辦法」規定，符合共同學區畫分原則者再行評估研議辦理，包括國中改制高中者（含完全中學）、新設學校者、學校辦理教育實驗方案者、校舍重大增修改建者、依市府國民中小學班級總量限制學校調整者、特殊情況經市府專案核准者，另外，實際生活圈對學生步行通學的安全性考量，也會一併納入學區調整評估研議。

至於學區畫分實施期程，教育處表示，經公聽會意見及委員會討論，確定採「分階段實施」，113學年度實施第一階段調整；114學年度進行第二階段調整。

教育處說，經各校盤點113至116學年度可招收班級數、教室總數、空餘教室總數、無法調整的年度及因應措施及其他學校因應學區調整所需完備的相關措施，整體盤點調整者，配合校舍增建期程，落日條款為公告日後第3學年（113年公告，115學年度執行）後續持續評估研議並進行滾動式調整修正。

另外，113學年度學區調整議題，其中，豐功里1-34鄰建議納入建功高中（國中部）學區案，教育處指出，豐功里1-34鄰現已為培英國中及建功高中共同學區，審酌步行距離，113學年度不須調整學區。

而東勢里原為培英國中學區，建議評估學區畫分到三民國中妥適性，經審酌步行距離，113學年度維持原學區（培英國中）。高峰國小113學年度則調整為自由學區。

市長高虹安說表示，市府啟動學區畫分檢討機制，目前委由專家進行研究，教育處將於必要時進行實地學區踏勘，同時傾聽公聽會民眾意見，學區畫分及調整審議委員會亦持續作業程序，並積極研擬相關配套措施，訂定新竹市學區畫分及調整審議實施計畫，研議學區畫分原則、方式、實施日期及落日條款等相關事宜，盼透過擴大各界參與，以客觀的適切方法符合大眾期待需求。