桃園補助凍卵保存營養金比宣傳費少合理？藍綠不同解讀

桃園市議會今天上午聯席審查衛生局預算，民進黨籍議員動議擱置凍卵營養金補助業務計畫衛教宣導，及行銷活動等相關預算611萬元，國民黨團議員不以為然，透過表決否決擱置案，會後強調，再怎麼野蠻也不能站在桃園市民對立面，剝奪婦女權益。

不過議會民進黨黨團中午發聲明反駁，強調提擱置是希望衛生局說清楚，國民黨團卻為反對而反對，甚至扣民進黨團刪預算的帽子，卻不好好監督預算。

市議會上午審查衛生局健康促進科預算時，民進黨籍議員余信憲認為凍卵營養金補助業務計畫的衛教宣導，及行銷活動等業務相關費用預算611萬元7750萬元，編列過高，因為補助婦女凍卵的預算也不過300多萬元，是什麼樣的「豪華」宣傳會高過補助婦女凍卵的預算？提議擱置這筆預算。

國民黨黃敬平等多名議員，對擱置凍卵營養金補助案不以為然，他們認為，凍卵營養金補助預算是市長張善政上任後推動嘉惠婦女的政策，主要目的是提升婦女生育意願，兼顧職場發展與自我實現，保障女性選擇權，建立友善生育環境，促進下一代健康與家庭福祉，新的政策才開始推動不應該就擱置。全案經表決結果，擱置案7票贊成15票反對遭到否決。

民進黨團議員指出，凍明年度保存凍卵和補助營養金的預算320萬元，比今年400萬元少，但是衛教宣導及行銷活動等費用今年544萬元（中央普通統籌分配稅款），明年編611萬元更多。凍卵補助是張善政的新政策，宣傳行銷經費高於凍卵保存和營養金的補助，而且凍卵保存等補助婦女的費用明年編得比今年少，這是很奇怪的事。

民進黨團強調，對市民好的政策，黨團一定全力支持，但花錢要花在刀口上，民代替市民把關政府預算天經地義，相信也是市民對所選出議員的基本期待。

國民黨團表示，衛生局明年度凍卵營養金補助加上宣傳費總共編列931萬7750元，只比今年的1000萬元預算，還少了68萬餘元，其中獎補助金預算320萬元，提供服務至少200位女性，第1年補助凍卵營養金，後續2年（第2至3年）保存相關費用。另外業務管理費預算611萬7750元，主要是辦理凍卵營養金補助業務計畫的衛教宣導及行銷活動等業務相關費用，因為是新政策，有必要多宣傳，讓社會了解這項新政策確實能照顧在職場工作婦女，並鼓勵多利用。

衛生局說明，凍卵營養金補助對象為本人（或配偶）設籍桃園，且25至40歲女性（終身1次），計畫第1年補助1萬元凍卵營養金，後續2年（第2至3年）各6000元保存相關費用，每案最多補助2萬2000元。凍卵營養金補助辦理績效，截至112年10月30日，符合申請補助資格計148人，已申請143人。