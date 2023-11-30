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桃園赤塗路闢新路段賞美景 也活化機捷A11~A9橋下空間

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政與蘆竹區在地議員、里長參加赤塗路新闢路段動土典禮，地方上全力支持這項工程。圖／桃園市政府工務局提供
張善政與蘆竹區在地議員、里長參加赤塗路新闢路段動土典禮，地方上全力支持這項工程。圖／桃園市政府工務局提供

桃園市長張善政今天上午主持蘆竹區「A11-赤塗路道路新闢工程」動土典禮，強調這段路不長但是很重要，因為先前已經開闢5公里多，今天動土530公尺道路工程，讓往山裡風景區方向的交通更方便，可以接羊稠步道，假日因此增加一個散步、自行車的行程，預計明年底完工。

張善政說，新闢的道路經費一億多元，非常感謝國土管理署補助近一半的經費，也要感謝在地議員、里長們、台北球場和地方鄉親支持，路開闢後地方受益多，他今天特別從山路過來經過台北高爾夫球場，沿路景緻很好。同一路線先前第一期開闢5公里多，後面的路因為需要變更都市計畫，如今完成變更，市府立即推動這530公尺道路工程，讓往山裡方向和新北林口的區域交通可以更方便。

工務局指出，桃園自機場捷運通行後，提供沿線居民舒適快捷的便利通勤服務，市政府為活化A9a（緊急停靠站）至A11（坑口站）捷運軌道橋下空間，以及因應捷運橋梁等設施維管檢測及災害發生時緊急救護需求，辦理赤塗路新闢道路工程計畫，利用捷運軌道橋下空間闢建道路，同時規畫人行空間及自行車道，以生態設計手法及在地元素縫合捷運兩側土地，使空間效能達到最佳運用，同時建構蘆竹地區綠色路網及交通廊道，提供民眾遊憩與通行的服務。

「A11-赤塗路道路新闢工程」新闢道路全長約530公尺寬16至21公尺，施作包含新闢道路、人行道及自行車道，以及滯洪池3座、集水井30座等，工程總經費約1億4673萬元，用地費約2031萬元，內政部國土管理署補助8145萬元，其餘由桃園市政府負擔，工程預計於113年底竣工。

機場捷運 自行車

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