參訪台灣客家文化館 AIT孫曉雅讚嘆有趣又啟發靈感

美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅昨天到客委會台灣客家文化館觀展，停留近2個小時印象深刻， 留言讚嘆一趟interesting（有趣）又inspiring（啟發靈感）之旅。

客委會主委楊長鎮、客家文化發展中心主任何金樑，及策展人羅烈師等人，昨天陪同孫曉雅參觀即客家文化館常設展及「拼．靚」客家文物聯展，孫曉雅對承蒙（siinˇ mungˇ）常設展，以「歷史、全球、常民、文化及公民」五大面向的方式呈現客家歷史文化豐富多元印象深刻，並留言分享。

孫曉雅透過「拼．靚」客家文物聯展的六大主題，包括「徙saiˋ、靚jiangˊ、敬gin、拚biang、變bien、尋qimˇ」，了解客家文字大意及其展示概念外，更對公私部門合力投入深感讚佩。

楊長鎮和孫曉雅暢聊客庄風情，以台灣客家文化館客家藍染絲巾、抱枕，及在地特產杭菊茶送給孫曉雅，作為客庄美好回憶的紀念，並歡迎有空就到客庄多行尞。