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參訪台灣客家文化館 AIT孫曉雅讚嘆有趣又啟發靈感
美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅昨天到客委會台灣客家文化館觀展，停留近2個小時印象深刻， 留言讚嘆一趟interesting（有趣）又inspiring（啟發靈感）之旅。
客委會主委楊長鎮、客家文化發展中心主任何金樑，及策展人羅烈師等人，昨天陪同孫曉雅參觀即客家文化館常設展及「拼．靚」客家文物聯展，孫曉雅對承蒙（siinˇ mungˇ）常設展，以「歷史、全球、常民、文化及公民」五大面向的方式呈現客家歷史文化豐富多元印象深刻，並留言分享。
孫曉雅透過「拼．靚」客家文物聯展的六大主題，包括「徙saiˋ、靚jiangˊ、敬gin、拚biang、變bien、尋qimˇ」，了解客家文字大意及其展示概念外，更對公私部門合力投入深感讚佩。
楊長鎮和孫曉雅暢聊客庄風情，以台灣客家文化館客家藍染絲巾、抱枕，及在地特產杭菊茶送給孫曉雅，作為客庄美好回憶的紀念，並歡迎有空就到客庄多行尞。
孫曉雅與AIT同仁參觀後，感受客發中心的展示多元豐富，也被「百年客英字典」、客家音樂、客家文學手稿等珍藏文物吸引，特別表達會再前來參觀其他展覽，何金樑說，台灣客家文化館近期迎接了第888萬人次，孫曉雅觀展給予肯定，也是客發中心進步的動力。下個月另有在台外交代表貴賓預約文化課程體驗，期盼更多國際友人多來體驗客家文化及客庄熱情。
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