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參訪台灣客家文化館 AIT孫曉雅讚嘆有趣又啟發靈感

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
美國在台協會台北辦事處長孫曉雅昨天到客委會台灣客家文化館觀展，停留近2個小時印象深刻。圖／台灣客家文化館提供
美國在台協會台北辦事處長孫曉雅昨天到客委會台灣客家文化館觀展，停留近2個小時印象深刻。圖／台灣客家文化館提供

美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅昨天到客委會台灣客家文化館觀展，停留近2個小時印象深刻， 留言讚嘆一趟interesting（有趣）又inspiring（啟發靈感）之旅。

客委會主委楊長鎮、客家文化發展中心主任何金樑，及策展人羅烈師等人，昨天陪同孫曉雅參觀即客家文化館常設展及「拼．靚」客家文物聯展，孫曉雅對承蒙（siinˇ mungˇ）常設展，以「歷史、全球、常民、文化及公民」五大面向的方式呈現客家歷史文化豐富多元印象深刻，並留言分享。

孫曉雅透過「拼．靚」客家文物聯展的六大主題，包括「徙saiˋ、靚jiangˊ、敬gin、拚biang、變bien、尋qimˇ」，了解客家文字大意及其展示概念外，更對公私部門合力投入深感讚佩。

楊長鎮和孫曉雅暢聊客庄風情，以台灣客家文化館客家藍染絲巾、抱枕，及在地特產杭菊茶送給孫曉雅，作為客庄美好回憶的紀念，並歡迎有空就到客庄多行尞。

孫曉雅與AIT同仁參觀後，感受客發中心的展示多元豐富，也被「百年客英字典」、客家音樂、客家文學手稿等珍藏文物吸引，特別表達會再前來參觀其他展覽，何金樑說，台灣客家文化館近期迎接了第888萬人次，孫曉雅觀展給予肯定，也是客發中心進步的動力。下個月另有在台外交代表貴賓預約文化課程體驗，期盼更多國際友人多來體驗客家文化及客庄熱情。

美國在台協會台北辦事處長孫曉雅昨天到客委會台灣客家文化館觀展，客委會主委楊長鎮（右一）與教育推廣志工講師劉秀珍（右二）等人致贈客發中心環教。圖／台灣客家文化館提供
美國在台協會台北辦事處長孫曉雅昨天到客委會台灣客家文化館觀展，客委會主委楊長鎮（右一）與教育推廣志工講師劉秀珍（右二）等人致贈客發中心環教。圖／台灣客家文化館提供
美國在台協會台北辦事處長孫曉雅昨天到客委會台灣客家文化館觀展，停留近2個小時印象深刻。圖／台灣客家文化館提供
美國在台協會台北辦事處長孫曉雅昨天到客委會台灣客家文化館觀展，停留近2個小時印象深刻。圖／台灣客家文化館提供
美國在台協會台北辦事處長孫曉雅昨天到客委會台灣客家文化館觀展，特別留言分享。圖／台灣客家文化館提供
美國在台協會台北辦事處長孫曉雅昨天到客委會台灣客家文化館觀展，特別留言分享。圖／台灣客家文化館提供
美國在台協會台北辦事處長孫曉雅昨天到客委會台灣客家文化館觀展，停留近2個小時印象深刻。圖／台灣客家文化館提供
美國在台協會台北辦事處長孫曉雅昨天到客委會台灣客家文化館觀展，停留近2個小時印象深刻。圖／台灣客家文化館提供
美國在台協會台北辦事處長孫曉雅昨天到客委會台灣客家文化館觀展，停留近2個小時印象深刻。圖／台灣客家文化館提供
美國在台協會台北辦事處長孫曉雅昨天到客委會台灣客家文化館觀展，停留近2個小時印象深刻。圖／台灣客家文化館提供

孫曉雅 客家文化 文物

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