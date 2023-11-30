縣府科長幫科員打卡遭記過 苗縣議員要求移送法辦

苗栗縣議員陳光軒昨爆料縣府一名男科長長期幫女科員打卡，疑涉偽造文書、詐欺及貪汙等罪嫌，縣府僅記過等行政處分，應移送法辦。縣府政風處回應，正在比對上班狀況蒐證中；縣長鍾東錦表示，科長會在年後調職。

據了解，遭點名的科長工作勤奮專業，個性耿直，最近有機會被拔擢，可能基於工作夥伴關係，一時便宜行事，幫懷孕中的女科員打卡，縣府接獲檢舉，傳得沸沸揚揚。

陳光軒質詢指出，縣府僅對2人各記過1次，科員下月調職，科長還留任原職，2人承認代打卡，過去也有案例構成詐欺、偽造文書和公務人員違反貪汙治罪條例圖利罪之嫌。

陳光軒說，縣府未以最高標準檢視員工，事發後對2人處分有別，懷疑有人施壓影響調查及處分，應即刻移送法辦，加強員工工作紀律，他也會移請監察院查辦。

政風處長李炳輝等人答覆，今年9月啟動調查發現確有其事，經考績委員會審議，2人記過處分，偽文、詐欺和貪汙部分，要比對女科員上班狀況，目前蒐證中，但沒被施壓。

縣長鍾東錦說，希望所有員工引以為鑑，是否移送法辦，尊重政風處權責。