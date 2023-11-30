桃交通局41億預算 18分鐘通過

桃園市議會民進黨團持續「細審」市府明年度預算，原本經無黨聯盟協調可望維持慣例，但交通局預算18分鐘火速通過後，觀旅局卻審理超過2小時，並擱置5筆共5291萬元；國民黨認為市民都在看，呼籲節制；民進黨強調，審查沒有政黨立場，完全看局處的執行力與預算編列是否合理。

近日議會聯席審查速度破紀錄地慢，昨天上午續審農業局預算，綠、藍再攻防，中場休息時間無黨聯盟總召李家興、民進黨團總召呂林小鳳、國民黨團總召梁為超協商，達成加快速度審查共識。

結果交通局歲出41.7億僅花18分鐘審完進入二讀，但擱置市長張善政重要政見「公共自行車前60分鐘騎乘優惠」1億6150萬元；觀旅局8.6億預算卻又遭細問，審查超過2小時仍未審完，引發「養網軍」質疑的桃園市觀光基金會3千萬等預算遭擱置。

呂林小鳳表示，交通局的執行力看得見，觀旅局的執行力和預算說明連國民黨議員也有意見，如果講國際化卻看不出特色，民進黨審查沒有政黨立場和針對性，完全看局處的執行力與預算編列是否合理以及說明清楚與否。

國民黨團執行長徐玉樹說，尊重議員擱置預算的權利，但如果不分青紅皂白或有其他主觀目的，導致社會觀感不佳，其實桃園市民都在看。

藍營也認為以焦土戰術審 查預算，拖住要競選立委和幫忙助選的議員，使其無法跑行程；民進黨則回應「想太多」，審查預算無關選舉，何況自家也有議員要選。