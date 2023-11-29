林智堅發文了！喊新竹要大車站 否則大新竹輕軌會延誤

新竹市長高虹安昨天攜手新竹縣長楊文科宣示將合推大新竹輕軌計畫，對於前市長林智堅力推的新竹大車站計畫，高虹安語帶保留表示將先回到可行性評估通盤考量。對此，林智堅今天下午在臉書發長文提出7點看法，點出鐵路立體化工程經費龐大，以新竹市財政「根本做不到」，若廢止大車站計畫，大新竹輕軌的計畫一定會因而延誤。

林智堅今天發文表示，非常樂見市府延續過去輕軌規畫的計畫路線，並提出7點對於新竹推動鐵路立體化的看法，首先表達若新竹車站要立體化，都面臨到北新竹站與新竹車站兩站間距相近，同時來自竹北的鐵路跨越頭前溪河道後就緊接著北新竹站，立體化需要距離緩升或緩降，這在當時討論已是相當艱鉅的問題，而這個問題依舊存在。

再來台鐵進到新竹市區的軌道，緊鄰著中華路與後站民宅，缺乏因應立體化工程需做臨時軌道的空間。若因工程需求而徵收兩側民宅，缺乏正當性，恐造成更多的抗爭，同時參考其他縣市鐵路立體化的徵收作業，往往都超過10年，甚至20年都有。

林智堅也認為，新竹市平面的軌道與幾個站體兼具交通、維修保養等機廠與車輛調度等，立體化後恐扼殺相關功能；且中央並不補助立體化工程的土地徵收，純工程就超過百億元預算，以新竹市財政狀況做不到，「一個負責任的首長，不應該每一件事情都要甩鍋給中央，當要不到中央的款項就哭喊建設被擋，中央不給錢。」

林智堅表示，未來的新竹輕軌站必須在保護百年古蹟車站的條件下，達成串連後站客運系統、市區公車系統、台鐵以及計程車，達成共構才能發揮軌道運輸的功能，強調「大車站計畫與輕軌計畫是共生共存之關係」。

「不做大車站難道要給遠雄做都更案嗎？」林智堅也提到後站停車場的土地，在之前市府的計畫是以商業為導向的開發案，交由遠雄來都更蓋住宅和商業大樓，但他認為此都更案會讓公共利益極小化，因此才會擬定上位計畫「大車站計畫與大新竹輕軌」，以公辦都更的角度讓土地更符合公共效益、財政收支平衡。

林智堅也喊話，認為若目前的市長高虹安廢止大車站計畫，那大新竹輕軌的計畫一定會因而延誤，在中央經費有期限的狀況下，等同於放棄原先的經費，也等同放棄新竹市最接近輕軌建設的一刻。市府不該「只顧開發，不顧交通及基礎建設」，這會讓新竹市重蹈關埔一期規畫後所造成的交通問題。

林智堅最後還回顧自己在啟動大車站計畫以及大新竹輕軌的那段時間，在中央提出前瞻基礎建設後，新竹市才能把握機會推動，「市政的推動是一棒接一棒」，並意有所指地說不斷地花錢做研究、做評估，只是首長怠惰不願決策的藉口。