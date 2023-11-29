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2024桃園跨年晚會敲定青埔登場 觀旅局今曝藝人主持搭檔

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
陳昊森將於桃園跨年晚會獨家開唱，首次跨年表演就獻給桃園。圖／年代提供
陳昊森將於桃園跨年晚會獨家開唱，首次跨年表演就獻給桃園。圖／年代提供

桃園市今年跨年晚會選在高鐵桃園站前廣場舉行，活動以「2024桃園星際城STAR UP」為主題，營造科技感與未來感呼應市長張善政未來新矽谷、亞洲智慧新都願景，主辦單位觀光旅遊局今天公布主持卡司，將由藝人宇珊、陳大天搭檔攜手合作，演員陳昊森也將以歌手身分登台獻唱，至於其他歌手及壓軸嘉賓，觀旅局長周伯吟賣關子表示「日後宣傳記者會公布」。

桃園市觀旅局表示，今年晚會主題除了呼應市長張善政城市願景，也會將桃園高鐵、機捷、機場及亮點建設融入科技氛圍，象徵桃園在2024年邁向「新桃宜居都會圈」。

宇珊已經連續第3年參與桃園跨年晚會，今年升格人妻，仍溫馨喊話自己還是桃園女兒；首度參加的陳大天則向宇珊請益拜碼頭，不僅請益桃園大小事，也討教戀愛經，關於感情，他大方承認「好事一直在發生」，也會讓桃園跨年成為全台最幸福洋溢的晚會；陳昊森2020年以「刻在你心底的名字」成名，近期跨界當歌手，首次以歌手身分站上跨年，他興奮不已，直呼「第一次就獻給桃園了」。

觀旅局長周伯吟表示，今年跨年晚會12月31晚上7時在高鐵桃園站前廣場舉行，除了電視台，網路平台和電台也會同步轉播，歡迎大家一起倒數迎接2024年。

宇珊連續3年接下桃園跨年主持，今年也正式成為人妻，愛情事業兩得意。圖／年代提供
宇珊連續3年接下桃園跨年主持，今年也正式成為人妻，愛情事業兩得意。圖／年代提供
陳大天自嘲將和宇珊成為桃園跨年限定團體「珊天珊Yeah！」。圖／年代提供
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桃園 跨年晚會 高鐵

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