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假日遊玩景點回來了 桃園永安漁港整修停完工、12月1日恢復營業

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
今年11月桃園永安漁港觀光魚市將於今年12月1日重新開市恢復營業，維持先前一樣的90攤。圖／中壢區漁會提供
今年11月桃園永安漁港觀光魚市將於今年12月1日重新開市恢復營業，維持先前一樣的90攤。圖／中壢區漁會提供

桃園永安漁港周邊有綠色隧道、永安海螺文化園區等各景點，每逢假日或連假總是湧現人潮遊玩，不過今年11月永安漁港觀光魚市因攤商每2年換約，及內部整修停業1個月改善隱蔽性安全設施，將於今年12月1日重新開市恢復營業。

中壢區漁會總幹事黃德汶表示，漁市攤商每2年合約到期今年11月換約，漁會趁機出資將冷氣風機、排油煙機清洗、廁所地坪、排風系統、水管電路檢修、消防設施檢修、全面清消等隱蔽項目，雖裝潢幾乎沒動，不過讓民眾在逛魚市時更安心。

永安魚市內有鮮魚區38家攤商、乾貨區32家攤商及熟食區20家攤商共90攤，黃德汶說，攤商幾乎沒變動，因此民眾無需擔心找不到熟悉攤商。

接下來將適逢白鯧、烏魚的季節，還有剩不到幾個月的農曆春節，有需求的民眾將可在更舒適的環境採購魚貨、並品嘗最美味新鮮的各式海產。

今年11月桃園永安漁港觀光魚市因攤商每2年換約，及內部整修停業1個月改善隱蔽性安全設施，將於今年12月1日重新開市恢復營業。圖／中壢區漁會提供
今年11月桃園永安漁港觀光魚市因攤商每2年換約，及內部整修停業1個月改善隱蔽性安全設施，將於今年12月1日重新開市恢復營業。圖／中壢區漁會提供
今年11月桃園永安漁港觀光魚市因攤商每2年換約，及內部整修停業1個月改善隱蔽性安全設施，將於今年12月1日重新開市恢復營業。圖／中壢區漁會提供
今年11月桃園永安漁港觀光魚市因攤商每2年換約，及內部整修停業1個月改善隱蔽性安全設施，將於今年12月1日重新開市恢復營業。圖／中壢區漁會提供

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