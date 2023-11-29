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航空迷有福！桃園架高解析鏡頭 24小時直播飛機起降

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市觀光旅遊局在桃園機場周邊架設高解析鏡頭，24小時直播飛機起降，航空迷不用出門，坐在家裡就能看到最清晰的飛機起降畫面及聽到轟隆隆的引擎聲。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市觀光旅遊局在桃園機場周邊架設高解析鏡頭，24小時直播飛機起降，航空迷不用出門，坐在家裡就能看到最清晰的飛機起降畫面及聽到轟隆隆的引擎聲。圖／桃園市觀旅局提供

桃園市政府推廣在地美麗風光，近年陸續在轄內14處知名景點設置高解析攝影，提供即時影像供民眾線上觀看，即日起在新增一處「桃園國際機場」，讓航空迷不用出門就能溪賞飛機起降。

桃園國際機場是台灣最繁忙的機場，每天都有各式各樣的飛機在這裡起降，機場周邊常有航空迷與攝影愛好者等著最美鏡頭。現在，民眾不用親自到現場，透過桃園觀光即時影像就能看到最清晰的飛機起降畫面，而且還能聽到轟隆隆的引擎聲，感受飛機呼嘯而過的震撼。即時影像除了能欣賞白天黑夜及夕陽美景，還能線上和其他網友分享感受和心得。

風景區管理處長廖育儀表示，疫情後，國境已經全面開放，桃園機場航班也越來越多，而這次將即時影像設在機場旁，希望能讓更多的人看到桃園的另一面，也能讓航空迷有更多的選擇，不用出門就能看到飛機。

廖育儀也說，未來還會在上巴陵、阿姆坪、大古山等地增加更多的即時影像，讓桃園的美景能夠傳遞到全世界，也讓旅客能夠掌握最佳的旅遊時機，民眾可透過桃園觀光導覽網查詢，也可透過YouTube頻道「桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel直播或下載桃園智慧遊APP觀看。

桃園市觀光旅遊局在桃園機場周邊架設高解析鏡頭，24小時直播飛機起降，航空迷不用出門，坐在家裡就能看到最清晰的飛機起降畫面及聽到轟隆隆的引擎聲。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市觀光旅遊局在桃園機場周邊架設高解析鏡頭，24小時直播飛機起降，航空迷不用出門，坐在家裡就能看到最清晰的飛機起降畫面及聽到轟隆隆的引擎聲。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市觀光旅遊局在桃園機場周邊架設高解析鏡頭，24小時直播飛機起降，航空迷不用出門，坐在家裡就能看到最清晰的飛機起降畫面及聽到轟隆隆的引擎聲。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市觀光旅遊局在桃園機場周邊架設高解析鏡頭，24小時直播飛機起降，航空迷不用出門，坐在家裡就能看到最清晰的飛機起降畫面及聽到轟隆隆的引擎聲。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市觀光旅遊局在桃園機場周邊架設高解析鏡頭，24小時直播飛機起降，航空迷不用出門，坐在家裡就能看到最清晰的飛機起降畫面及聽到轟隆隆的引擎聲。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市觀光旅遊局在桃園機場周邊架設高解析鏡頭，24小時直播飛機起降，航空迷不用出門，坐在家裡就能看到最清晰的飛機起降畫面及聽到轟隆隆的引擎聲。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市觀光旅遊局在桃園機場周邊架設高解析鏡頭，24小時直播飛機起降，航空迷不用出門，坐在家裡就能看到最清晰的飛機起降畫面及聽到轟隆隆的引擎聲。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市觀光旅遊局在桃園機場周邊架設高解析鏡頭，24小時直播飛機起降，航空迷不用出門，坐在家裡就能看到最清晰的飛機起降畫面及聽到轟隆隆的引擎聲。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市觀光旅遊局在桃園機場周邊架設高解析鏡頭，24小時直播飛機起降，航空迷不用出門，坐在家裡就能看到最清晰的飛機起降畫面及聽到轟隆隆的引擎聲。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市觀光旅遊局在桃園機場周邊架設高解析鏡頭，24小時直播飛機起降，航空迷不用出門，坐在家裡就能看到最清晰的飛機起降畫面及聽到轟隆隆的引擎聲。圖／桃園市觀旅局提供

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