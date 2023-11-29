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整治東門溪 桃市府力拚大樹林、大湳滯洪池年底完工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園龜山工業區淹水問題未解，市府持續推動東門溪流域治理計畫，其中，大湳滯洪池（圖）預計今年底將完工。圖／市府提供
桃園龜山工業區淹水問題未解，市府持續推動東門溪流域治理計畫，其中，大湳滯洪池（圖）預計今年底將完工。圖／市府提供

桃園龜山工業區遇雨就淹，儘管前市府推動東門溪流域治理計畫，總經費高達近50億，依舊未解。市府水務局今天在市政會議提出最新整治計畫，其中，大樹林埤塘生態公園（樹仁三街滯洪池）與大湳埤塘生態公園（大湳滯洪池）今年底將完工，可望解決和平路、和強路與國產社區一帶長期淹水問題。

東門溪流經桃園八德、新北鶯歌、桃園龜山等地，由於河道狹窄，加上部分建築侵奪河道，導致河段通水斷面嚴重不足，大雨洪水溢出河道，多次造成新北鶯歌、桃園龜山工業區嚴重淹水。

雖前市長鄭文燦任內陸續完成舊大湳圳、土牛溝截流工程，並完成東門溪河段及大灣溝、西坡渠八德區河段後續治理方案，但成效有限。市府2020年動工興建大湳滯洪池、大樹林滯洪池等工程，也因疫情影響工期，工程延宕約1年。

市府水務局長劉振宇今天表示，經市府和廠商努力趕工，大湳埤塘生態公園、大樹林埤塘生態公園都將於今年底完工，目前二者工程進度皆為93％；大湳埤塘生態公園除有滯洪池，儲備15萬立方公尺水源，可改善淹水面積95公頃，也規畫遊客管理中心、河岸公園及環池步道，落實國家級濕地生態保育。

大樹林埤塘生態公園則涵蓋3座滯洪池、管控中心及調控閘門，滯洪量為11.8萬立方公尺，可改善淹水面積100公頃。

劉振宇表示，延平路新闢道路的排水箱涵，將是大湳及大樹林滯洪池串聯的重要關鍵水路，工程分三期，目前一、二期已完工，後續工程將銜接至大湳滯洪池退水路，以利串聯下游樹仁三街滯洪池；在大湳滯洪池退水路未完成前，研擬設置移動式抽水機，以發揮滯洪池效能。

另，大灣溝為東門溪排水幹線的支流之一，劉振宇表示，東門溪龜山工業區段及大灣溝、西坡渠目前未達區排保護標準，市府將持續設置樹仁三街滯洪池、大湳滯洪池與74B滯洪池提升排水效能。

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