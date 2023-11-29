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大新竹輕軌紅藍線簽定MOU 立委提爭取延伸竹東

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市長高虹安（左）拜會縣長楊文科（中），宣布縣市將共推「大新竹輕軌計畫」，並簽署「大新竹輕軌計畫推動合作備忘錄MOU」。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安（左）拜會縣長楊文科（中），宣布縣市將共推「大新竹輕軌計畫」，並簽署「大新竹輕軌計畫推動合作備忘錄MOU」。記者黃羿馨／攝影

新竹縣市政府與園區同業公會昨正式簽署「大新竹輕軌計畫」合作備忘錄（MOU），將優先合作紅線延伸高鐵新竹站，並以藍線串聯。國民黨立委林思銘今再提出希望爭取輕軌路線延伸竹東，但民進黨立委參選人曾聖凱卻認為，所謂簽訂輕軌合作MOU，根本是選舉期間的議題操作。

曾聖凱表示，新竹捷運之所以多年來無法實現，正是因為面臨運量不足問題，新竹縣市人口僅百萬上下，難以支撐維持捷運系統運轉的運量，就算紅藍線串聯並延伸至高鐵站，能否達到預期運量目標都還存疑，新竹縣市政府不能單靠簽MOU，卻不做出實際討論。

林思銘對於新竹輕軌運量則較為樂觀，林指出新竹早就因為竹科發展而吸引大量人口成長，是交通建設跟不上城市發展，因此一直以來他都在全力爭取中央評估費用，也讓新竹縣府在去年10月終於發布6條捷運路線路網的「新竹縣大眾捷運系統整體路網評估計畫」。

林思銘提出除了縣市合作讓新竹輕軌紅線能盡快啟動外，也希望未來在運量達到預期目標後，能夠爭取輕軌捷運延伸到竹東，因為此前就曾規畫過串聯竹科、二重埔及竹東的捷運竹東線，卻因預估運量不足遭中央打槍，但未來若新竹持續擴張發展，就一定會達到有輕軌捷運需求的運量客群。

不過曾聖凱認為，輕軌建設牽涉跨縣市合作及都市計畫，以及運量能否維持營運。曾聖凱說，新竹市長高虹安提出先推動先導公車培養運量及民眾使用習慣的作法不切實際，因為新竹縣市就連公車司機都不足，一般公車都常客滿，又該如何用先導公車培養運量。

輕軌 捷運 曾聖凱 林思銘 都市計畫

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