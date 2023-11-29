快訊

「藍白合示範區」破滅？蔡壁如周日成立競總 柯文哲抵達前藍營小雞全撤

醫院評鑑擠下萬芳！北慈「踩薛瑞元紅線」 醫界人士：高招

北市街頭凶殺！內湖親戚爭吵 男當街持刀刺入7旬婦左胸

桃園社會局表揚托嬰人員 邀民闖關同樂抽兒童滑步車

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市社會局12月9日在八德社福館舉辦「托付於你、育樂無比」托嬰中心專業人員表揚活動，現場有寶寶爬行、搬尿布和闖關遊戲，參加闖關還有機會把沐浴乳、滑步車等好禮帶回家，社會局歡迎民眾攜家帶眷同樂。圖／桃園社會局提供
桃園市社會局12月9日在八德社福館舉辦「托付於你、育樂無比」托嬰中心專業人員表揚活動，現場有寶寶爬行、搬尿布和闖關遊戲，參加闖關還有機會把沐浴乳、滑步車等好禮帶回家，社會局歡迎民眾攜家帶眷同樂。圖／桃園社會局提供

桃園市社會局12月9日在八德社福館舉辦「托付於你、育樂無比」托嬰中心專業人員表揚活動，除了表揚34名托嬰中心人員及2022、2023年評鑑優甲等單位外，現場也舉辦寶寶爬行、搬尿布和闖關遊戲，參加闖關還有機會把沐浴乳、滑步車等好禮帶回家，社會局歡迎民眾攜家帶眷同樂。

桃園現有160多家公私立托嬰中心，相關從業人員數以百計，除了照顧嬰幼兒作息與衛生，還有行政、團膳及醫療照護等業務，有時嬰幼兒間發生摩擦，托嬰中心還得扮演家長間的溝通橋樑，努力化解紛爭，工作並不輕鬆。

社會局表示，托嬰人員有時一個人要照顧3到4名嬰幼兒，工作遠比外界所想的辛苦，壓力也相當大，但外界會關注托嬰中心往往是發生負面社會事件的時候，且批評聲浪多過加油打氣，即便不是當事人，心情與工作熱誠多少還是會受影響。表揚活動一方面希望給托育人員多一點肯定，一方面也讓外界看到他們的努力，讓家長們安心托育。

「托付於你、育樂無比」表揚活動下個月9日在八德社福館登場，活動當天還舉辦寶寶爬行、搬尿布及6歲以下幼童趣味闖關活動，昨天開放線上報名，寶寶爬行與搬尿布比賽名額隨即秒殺，趣味闖關200個名額今天中午也只剩下50名。社會局表示，闖關活動另有100個現場報名名額，報名者完成闖關可參加抽獎，有機會把滑步車帶回家，未報名但完成闖關者也闖關完成禮可領，歡迎大家參與。闖關活動線上報名網址請點此處

桃園市社會局12月9日在八德社福館舉辦「托付於你、育樂無比」托嬰中心專業人員表揚活動，現場有寶寶爬行、搬尿布和闖關遊戲，參加闖關還有機會把沐浴乳、滑步車等好禮帶回家，社會局歡迎民眾攜家帶眷同樂。圖／桃園社會局提供
桃園市社會局12月9日在八德社福館舉辦「托付於你、育樂無比」托嬰中心專業人員表揚活動，現場有寶寶爬行、搬尿布和闖關遊戲，參加闖關還有機會把沐浴乳、滑步車等好禮帶回家，社會局歡迎民眾攜家帶眷同樂。圖／桃園社會局提供

托嬰 托育 桃園

延伸閱讀

首波早鳥優惠！台灣虎航2024夏季班表及高雄旅展 12月1日同步開賣

桃園男醉倒皮包被偷 賊搭小黃想逃警2分鐘火速到場

桃園猛男消防月曆出爐！唯一正妹辣秀馬甲線 吸6千人按讚嗨喊：戀愛了

桃園空氣品質維護區再+1 管制這日期以前出廠柴油大客貨車

相關新聞

苗縣府科長遭爆幫科員代打卡 記過調職政風追查...鍾東錦：做錯就是做錯

苗栗縣議員陳光軒今天爆料縣府一名男科長長期幫女科員打卡，2人縣府僅記過等行政處分，陳光軒認為2人還涉嫌偽造文書、詐欺及貪...

大新竹輕軌紅藍線簽定MOU 立委提爭取延伸竹東

新竹縣市政府與園區同業公會昨正式簽署「大新竹輕軌計畫」合作備忘錄（MOU），將優先合作紅線延伸高鐵新竹站，並以藍線串聯。...

水利會改制百億資產歸國有 桃市府續編千萬配合款挨批

桃園市議會今天二讀審查市府農業局明年度預算，民進黨議員陳治文針對農業局編列1000萬元，配合農水署贈會員宣導品流於行式，...

新竹人愛什麼？新竹縣市娛樂稅前三名 這產業都上榜

新竹坐擁科學園區，所得高，消費力也很高，全台所得稅中位數前十名，新竹縣市都榜上有名。疫情過後，娛樂業復甦，新竹人投資娛樂...

桃園社會局表揚托嬰人員 邀民闖關同樂抽兒童滑步車

桃園市社會局12月9日在八德社福館舉辦「托付於你、育樂無比」托嬰中心專業人員表揚活動，除了表揚34名托嬰中心人員及202...

苗栗「火車頭園區」進度超前 預計明年1月底前完工

行政院客家委員會斥資近10億元籌建的苗栗火車頭園區，目前第二期工程進度已超前達96.99%，轉車台大廳、列車展示館等主建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。