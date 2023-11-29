桃園社會局表揚托嬰人員 邀民闖關同樂抽兒童滑步車

桃園市社會局12月9日在八德社福館舉辦「托付於你、育樂無比」托嬰中心專業人員表揚活動，除了表揚34名托嬰中心人員及2022、2023年評鑑優甲等單位外，現場也舉辦寶寶爬行、搬尿布和闖關遊戲，參加闖關還有機會把沐浴乳、滑步車等好禮帶回家，社會局歡迎民眾攜家帶眷同樂。

桃園現有160多家公私立托嬰中心，相關從業人員數以百計，除了照顧嬰幼兒作息與衛生，還有行政、團膳及醫療照護等業務，有時嬰幼兒間發生摩擦，托嬰中心還得扮演家長間的溝通橋樑，努力化解紛爭，工作並不輕鬆。

社會局表示，托嬰人員有時一個人要照顧3到4名嬰幼兒，工作遠比外界所想的辛苦，壓力也相當大，但外界會關注托嬰中心往往是發生負面社會事件的時候，且批評聲浪多過加油打氣，即便不是當事人，心情與工作熱誠多少還是會受影響。表揚活動一方面希望給托育人員多一點肯定，一方面也讓外界看到他們的努力，讓家長們安心托育。

「托付於你、育樂無比」表揚活動下個月9日在八德社福館登場，活動當天還舉辦寶寶爬行、搬尿布及6歲以下幼童趣味闖關活動，昨天開放線上報名，寶寶爬行與搬尿布比賽名額隨即秒殺，趣味闖關200個名額今天中午也只剩下50名。社會局表示，闖關活動另有100個現場報名名額，報名者完成闖關可參加抽獎，有機會把滑步車帶回家，未報名但完成闖關者也闖關完成禮可領，歡迎大家參與。闖關活動線上報名網址請點此處。