水利會改制百億資產歸國有 桃市府續編千萬配合款挨批

桃園市議會今天二讀審查市府農業局明年度預算，民進黨議員陳治文針對農業局編列1000萬元，配合農水署贈會員宣導品流於行式，外面還傳出送的稻米禮物品質也不佳。國民黨籍議員黃婉如指出，送米是水利會時期，現在改制了農水署應該要自己編預算，市府實在沒必要編這筆經費配合。

在場議員一度提案要擱置這筆預算，但又不忍擋下農水署每年給會員一包米的禮物經費，最後還預過這筆預，不過黃婉如、吳進昌、陳治文仍要求市府三思，水利會改制，豐富的資產也歸中央，市政府是不是有必要再這樣編預算要好好想想。黃婉如也批前市府送米還印上鄭文燦市長和農業部長陳吉仲的照片，讓人不敢認同。

市議員吳進昌本身是農民，他強調中央把水利會改制為公部門成立農水署，原桃園、石門兩個農田水利會數百億元資產也一起歸國有，水利署這麼有錢，送自己的會員為什麼要市府配合經費？何況改制後，農田水利溝不再定期清理，以前每年這時候都會看見水利會清水路，改制後幾乎沒看到做半條，農水署很有錢但是該做的事不好好做，連買米送會員都要市府出錢。

陳治文認為這筆預算巧立名目，為了提高宣導會出席率，送每位出席會員1包米太流於行式，開會效果也讓人質疑，而且傳出有的米快到期，不是優良米。

農業局長陳冠義答詢表示，這筆預算確實是配合農水署桃園、石門辦事處送會員米的經費，1包米的預算約300元市府和農水署各出一半，市府這邊要求一定要桃園的米，經費補助不包括設籍新竹、新北的會員，米的品質沒問題。

農業局會後說明，送米在前市府，水利會改制前就有，當時是桃園農田水利會和市府協調，希望每年辦宣導會、座談會等不同型態的會議時，送給會員1包米當做出席的禮物，會員憑通知單每人只能領1包。水利會改制後市府延續過去的做法，而且限定補助設籍桃園的會員，新竹、新北的會員的米由農水署出全額。農水署桃園管理處會員約12萬人，石門管理處也有6萬多名會員。

農業局表示，張善政市長上任後，農水署與市府協調送米時，大家都同意不再印市長、部長的照片，改印張善政市長、農水署桃園辦事處長 敬贈的文字。