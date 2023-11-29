快訊

「藍白合示範區」破滅？蔡壁如周日成立競總 柯文哲抵達前藍營小雞全撤

醫院評鑑擠下萬芳！北慈「踩薛瑞元紅線」 醫界人士：高招

北市街頭凶殺！內湖親戚爭吵 男當街持刀刺入7旬婦左胸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹人愛什麼？新竹縣市娛樂稅前三名 這產業都上榜

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹坐擁科學園區，所得高，消費力也很高，特別的是新竹縣市娛樂稅前三名都有選物販賣機。記者郭政芬／攝影
新竹坐擁科學園區，所得高，消費力也很高，特別的是新竹縣市娛樂稅前三名都有選物販賣機。記者郭政芬／攝影

新竹坐擁科學園區，所得高，消費力也很高，全台所得稅中位數前十名，新竹縣市都榜上有名。疫情過後，娛樂業復甦，新竹人投資娛樂上，新竹市第一名是唱歌，地方戲稱「新竹人不在巨城中，可能就在唱歌的路上。」竹縣第一名是高爾夫球場，吸引來自中北部民眾前來打球，最特別的是，新竹縣市的娛樂稅前三名都有選物販賣機，而且都有遞增現象。

根據新竹縣市稅務單位統計，竹市今年1到9月的娛樂稅今年回升到3066萬，較去年同期增加291萬，增加10％。其中視聽歌唱業今年1110萬，占36.2%，也是主要稅收來源，其次是電影、選物販賣機等，分別增加19.35%和9.39%。

新竹市稅務局表示，視聽歌唱業稅收增加金額以視聽歌唱業215萬最多，是主要的稅收來源。新竹市的電影消費居全國第四高，在其他縣市當中，也比較少以此佔娛樂稅的前三名，可以看到在揮別疫情重啟消費下，新竹人很喜歡看電影。

祠外，新竹市選物販賣機今年共增加7家店，但台數成長999台，從中發現新竹市的選物販賣機店家有大型連鎖化的趨勢，且以往多分布在竹市火車站和中正台等舊商圈，今年發現在「竹科新手村」金山街商圈也陸續開幕，目前該商圈已有7家店進駐。

根據新竹縣稅務單位統計今年1到9月娛樂稅，前三名分別是高爾夫球場、機動遊藝樂園和選務販賣機，高爾夫球場為5275萬，較去年少241萬，游藝樂園為2064萬，比去年同期多190萬，增加10.16%，選物販賣機為1238萬，比去年同期多122萬，增加1%。

新竹縣稅務局解釋，高爾夫球場因比去年減少一家，因此稅收減少。此外，機動遊藝樂園如轄區內的六福村、小叮噹都在疫情後逐漸復甦，因此此項娛樂稅增加。

對此，六福村回應，因應2023年連假比往年多，帶動國旅市場人潮回溫，雖然稍受出國人潮影響，六福村搶攻疫情後出遊的觀光商機，在下半年接力推出三大創意慶典派對加值下，萬聖節慶典吸引近約30萬人次入園，至10月底截止，入園人數較去年增加15%。

隨著人流回溫，也帶動六福村的商品與餐飲周邊商品銷售成長，12月起也推出童話耶誕活動，宣示六福村在後疫情時代依然穩坐主題樂園龍頭寶座。

六福村主題遊樂園在12月推出聖誕活動，是年末重要的節慶，常吸引許多遊客。圖／本報資料照片
六福村主題遊樂園在12月推出聖誕活動，是年末重要的節慶，常吸引許多遊客。圖／本報資料照片
根據新竹縣稅務單位統計今年1到9月娛樂稅，前三名分別是高爾夫球場、機動遊藝樂園和選務販賣機。圖／本報資料照片
根據新竹縣稅務單位統計今年1到9月娛樂稅，前三名分別是高爾夫球場、機動遊藝樂園和選務販賣機。圖／本報資料照片

新竹 販賣機 生活娛樂 疫情

延伸閱讀

摃丸、米粉變月曆主角！竹市稅務局12月1日起捐發票換月曆

名山一覽無遺！新竹「飛鳳山步道群」環狀縱走 交通及登山資訊一次看

新竹市推心願卡助弱勢童圓夢 百貨量販業者響應

陳椒華指控新竹「某建案」涉違法擴建 環保局有瀆職之嫌

相關新聞

苗縣府科長遭爆幫科員代打卡 記過調職政風追查...鍾東錦：做錯就是做錯

苗栗縣議員陳光軒今天爆料縣府一名男科長長期幫女科員打卡，2人縣府僅記過等行政處分，陳光軒認為2人還涉嫌偽造文書、詐欺及貪...

大新竹輕軌紅藍線簽定MOU 立委提爭取延伸竹東

新竹縣市政府與園區同業公會昨正式簽署「大新竹輕軌計畫」合作備忘錄（MOU），將優先合作紅線延伸高鐵新竹站，並以藍線串聯。...

水利會改制百億資產歸國有 桃市府續編千萬配合款挨批

桃園市議會今天二讀審查市府農業局明年度預算，民進黨議員陳治文針對農業局編列1000萬元，配合農水署贈會員宣導品流於行式，...

整治東門溪 桃市府力拚大樹林、大湳滯洪池年底完工

桃園龜山工業區遇雨就淹，儘管前市府推動東門溪流域治理計畫，總經費高達近50億，依舊未解。市府水務局今天在市政會議提出最新...

新竹人愛什麼？新竹縣市娛樂稅前三名 這產業都上榜

新竹坐擁科學園區，所得高，消費力也很高，全台所得稅中位數前十名，新竹縣市都榜上有名。疫情過後，娛樂業復甦，新竹人投資娛樂...

航空迷有福！桃園架高解析鏡頭 24小時直播飛機起降

桃園市政府推廣在地美麗風光，近年陸續在轄內14處知名景點設置高解析攝影，提供即時影像供民眾線上觀看，即日起在新增一處「桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。