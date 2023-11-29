新竹人愛什麼？新竹縣市娛樂稅前三名 這產業都上榜

新竹坐擁科學園區，所得高，消費力也很高，全台所得稅中位數前十名，新竹縣市都榜上有名。疫情過後，娛樂業復甦，新竹人投資娛樂上，新竹市第一名是唱歌，地方戲稱「新竹人不在巨城中，可能就在唱歌的路上。」竹縣第一名是高爾夫球場，吸引來自中北部民眾前來打球，最特別的是，新竹縣市的娛樂稅前三名都有選物販賣機，而且都有遞增現象。

根據新竹縣市稅務單位統計，竹市今年1到9月的娛樂稅今年回升到3066萬，較去年同期增加291萬，增加10％。其中視聽歌唱業今年1110萬，占36.2%，也是主要稅收來源，其次是電影、選物販賣機等，分別增加19.35%和9.39%。

新竹市稅務局表示，視聽歌唱業稅收增加金額以視聽歌唱業215萬最多，是主要的稅收來源。新竹市的電影消費居全國第四高，在其他縣市當中，也比較少以此佔娛樂稅的前三名，可以看到在揮別疫情重啟消費下，新竹人很喜歡看電影。

祠外，新竹市選物販賣機今年共增加7家店，但台數成長999台，從中發現新竹市的選物販賣機店家有大型連鎖化的趨勢，且以往多分布在竹市火車站和中正台等舊商圈，今年發現在「竹科新手村」金山街商圈也陸續開幕，目前該商圈已有7家店進駐。

根據新竹縣稅務單位統計今年1到9月娛樂稅，前三名分別是高爾夫球場、機動遊藝樂園和選務販賣機，高爾夫球場為5275萬，較去年少241萬，游藝樂園為2064萬，比去年同期多190萬，增加10.16%，選物販賣機為1238萬，比去年同期多122萬，增加1%。

新竹縣稅務局解釋，高爾夫球場因比去年減少一家，因此稅收減少。此外，機動遊藝樂園如轄區內的六福村、小叮噹都在疫情後逐漸復甦，因此此項娛樂稅增加。

對此，六福村回應，因應2023年連假比往年多，帶動國旅市場人潮回溫，雖然稍受出國人潮影響，六福村搶攻疫情後出遊的觀光商機，在下半年接力推出三大創意慶典派對加值下，萬聖節慶典吸引近約30萬人次入園，至10月底截止，入園人數較去年增加15%。

隨著人流回溫，也帶動六福村的商品與餐飲周邊商品銷售成長，12月起也推出童話耶誕活動，宣示六福村在後疫情時代依然穩坐主題樂園龍頭寶座。