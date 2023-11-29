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苗縣府科長遭爆幫科員代打卡 記過調職政風追查...鍾東錦：做錯就是做錯

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員陳光軒今天爆料縣府一名男科長長期幫女科員打卡，2人縣府僅記過等行政處分，陳光軒要求移送法辦。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員陳光軒今天爆料縣府一名男科長長期幫女科員打卡，2人縣府僅記過等行政處分，陳光軒要求移送法辦。記者范榮達／攝影

苗栗縣議員陳光軒今天爆料縣府一名男科長長期幫女科員打卡，2人縣府僅記過等行政處分，陳光軒認為2人還涉嫌偽造文書詐欺貪汙等罪嫌，要求移送法辦，縣府政風處回應蒐證中。

據了解，遭點名的科長工作相當勤奮專業，個性比較耿直，最近有機會被拔擢，可能基於工作夥伴關係，一時便宜行事，幫忙懷孕中的女科員打卡，縣府接獲檢舉，也傳得沸沸揚揚，今天成了縣議會總質詢議題。

陳光軒質詢指出，縣府一名男科長長期為該科女科員代打上班卡，經檢舉後，縣府僅對2人各記過1次，科員將於下個月調職，科長還留任原職位，上班代打卡，2人也承認，有案例構成詐欺及偽造文書罪，公務人員違反貪汙治罪條例圖利罪之嫌。

陳光軒說，縣府未以最高標準檢視員工，甚至事發後對2名當事人處分有所差別，懷疑有人施壓影響調查及處分，要求縣府應即刻將涉案人移送法辦，並加強員工工作紀律，全案他也會移請監察院查辦。

縣府政風處長李炳輝等人答覆，政風處今年9月啟動調查，發現科長代打卡狀況，考績委員會審議，2人記過處分，至於違反偽造文書、詐欺、貪汙部分，因女科員有上班，還是要比對上班狀況，目前還在蒐證中，調查沒有被施壓。

縣長鍾東錦表示，「做錯事就是做錯事」，希望縣府所以員工引以為鑑，是否移送法辦，尊重政風處權責，至於科長也會在年後調職。

偽造文書 鍾東錦 苗栗縣 貪汙 詐欺

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