苗栗「火車頭園區」進度超前 預計明年1月底前完工

行政院客家委員會斥資近10億元籌建的苗栗火車頭園區，目前第二期工程進度已超前達96.99%，轉車台大廳、列車展示館等主建築雛形已逐漸成形；台鐵表示，待工程整體完工後，將與第一期願景館、地方文創小舖、微型聚落等一併辦理竣工大典並推出特展，爭取明年6月前正式開園營運。

客委會為有效運用大型公用土地，並保存再利用既有的珍貴鐵道車輛及鐵路一村等臺鐵舊建築，於2020年至2024年間執行「火車頭園區建置計畫」，建置以遊憩為導向具國際水準的火車頭園區，期望結合舊山線旅遊，帶動當地經濟發展，成為苗栗地區觀光旅遊的新亮點。

該計畫工程交由內政部國土管理署負責代辦，第一階段工程已於去年10月29日完工，目前為第二階段工程施作中，截至今年11月上旬，預定進度96.68%，實際進度96.99%。該階段施作項目包含轉車台大廳、列車展示館、辦戶外展區及投煤練習場等項目，目前各區域主體建築雛形已逐漸成形，全區正進行室內外裝修、排水及景觀工程等施工作業，預計明年1月底前完工。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫表示，未來園區完工後，旅客不僅能在園區各區域設施感受鐵道文化的魅力，還能在火車主題餐廳品嘗美味的在地客家美食，讓大人與小孩都能享受鐵道文化與在地特色結合的共遊體驗，成為苗栗新興旅遊熱門景點。