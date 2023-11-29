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摃丸、米粉變月曆主角！竹市稅務局12月1日起捐發票換月曆

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市稅務局推出新竹市好味月曆，12月起捐贈發票可兌換月曆1本。數量有限兌完為止。圖／竹市府提供
新竹市稅務局推出新竹市好味月曆，12月起捐贈發票可兌換月曆1本。數量有限兌完為止。圖／竹市府提供

2023年末將近，新竹市政府稅務局今天指出，民眾期待的2024新竹市好味月曆兌換活動將於12月1日起在竹市稅務局登場，捐指定發票張數即可限量兌換1本月曆。新一年的月曆以新竹市知名美食為主題，透過畫家巧手，將摃丸、米粉等小吃化為一幅幅精美插畫，帶領民眾來一趟美食之旅。

新竹市稅務局推出的2024新竹好味eat all day美食月曆，網羅摃丸、米粉、潤餅、水蒸蛋糕等在地新竹知名美食，一共12幅畫、12道美食對應12個月，民眾透過月曆，每個月都認識一道美食。

例如4月應景潤餅、7月舊菸廠冰棒等，看到月曆彷彿有食物香氣時刻充滿在生活中。月曆內容也融入稅務網路申辦、優惠稅率申請、納稅者權利保護及各稅開徵期間等實用稅務訊息，提醒民眾記得按時申辦、申請、繳納，以維護自身權益。

稅務局說明，12月1日起，舉辦捐發票兌換月曆、農民曆活動，首日從上午10點至下午2點，於稅務局1樓大廳便民服務中心兌換，只要捐贈11至12月份雲端發票5張或紙本發票10張即可兌換月曆1本；捐贈雲端發票2張或紙本發票3張可兌換農民曆1本，活動當日捐贈雲端發票數量達到5至15張，還可加碼兌換1份宣導品。

12月4日起兌換時間為上午9點至下午4點，拿發票至稅務局1樓1號櫃檯即可兌換，請民眾把握機會，精美月曆數量有限，換完為止。

新竹市稅務局指出，募得發票將全數捐給竹市社會福利機構，民眾來稅務局捐發票換好味月曆還能順手做公益，詳情可上新竹市稅務局網站https://www.hcct.gov.tw/ch/propaganda.jsp，亦可撥打03-5225161轉210或0800-000321洽詢。

新竹市稅務局推出新竹市好味月曆，12月起捐贈發票可兌換月曆1本。數量有限兌完為止。圖／竹市府提供
新竹市稅務局推出新竹市好味月曆，12月起捐贈發票可兌換月曆1本。數量有限兌完為止。圖／竹市府提供
新竹市稅務局推出新竹市好味月曆，12月起捐贈發票可兌換月曆1本。數量有限兌完為止。圖／竹市府提供
新竹市稅務局推出新竹市好味月曆，12月起捐贈發票可兌換月曆1本。數量有限兌完為止。圖／竹市府提供

月曆 發票 新竹

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