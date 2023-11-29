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民眾拆屋廢棄物 苗縣提案助處理
苗栗市公所舊垃圾掩埋場暫置巨大廢棄物日前燒了99個小時，昨天縣務會議討論，縣長鍾東錦拋出「民眾拆修房子廢棄物何去何從」？指示團隊研擬公辦民營，真正幫忙公所、鄉親解決問題。
苗栗市公所暫置廢棄家具、床墊及樹枝約4000公噸，11月20日發生大火，燒出鄉鎮市公所暫置巨大廢棄物風險，縣務會議列管昨天討論，縣府環保局長陳華盛說，環保局盤點18鄉鎮市公所總量約5135公噸，苗栗市等6公所配置樹枝破碎機，破碎後當廚餘副資材使用，部分巨大廢棄物暫置後，拆解壓碎送焚化廠處理。
陳華盛指出，但送燒巨大廢棄物，部分公所難以負擔，希望環保局補助，環保局後續調整焚化廠貯坑空間及盤點公所需求，尤以大量堆置者優先去化，降低堆置風險。
鍾東錦拋出問題「民眾拆修房子廢棄物何去何從」？目前營建廢棄物亂竄，他認為癥結不在錢，而是做好分類，一般民間去化處理場有利可圖才會收，鍾東錦指示團隊找公有土地，廠商配合或是公辦民營，分類並進一步資源化再利用，縣府不是形式，而是真正幫忙解決問題。
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