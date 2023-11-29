國3大鶯豐德交流道 本周興建計畫核定

行政院副院長鄭文燦昨天會勘國道3號桃園市大鶯豐德交流道興建計畫，宣布興建計畫預計本周核定，並表示高速公路局3個月內會整理好路權資料交給桃園市政府，希望早日完成用地取得及動工；桃園市政府交通局感謝中央支持地方建設，但建設所需經費龐大，用地取得經費有待高公局完成細部設計才有辦法計算編列。

桃園市八德、大溪等地近年外移人口眾多，往返雙北通勤民眾變多，國道2號大湳交流道負擔變重，周邊道路每到通勤尖峰時段都塞車，地方期待國道3號新建大鶯豐德交流道已久。

高公局指出，國道3號增設大鶯豐德交流道，另有聯絡道銜接八德區豐德路，交流道及主線拓寬工程由高公局辦理，經費79.65億元，其中交流道用地費11.19億元由市府負擔，工程費68.46億元由國道基金負擔，預計2030年6月竣工驗收。另外，新闢連絡道工程經費71.89億元則由市府負責。

鄭文燦昨要求高公局3個月內會整理好路權資料給桃園市政府，由市府編列用地取得的預算，並表示用地取得時間應該可以縮短；立委趙正宇參與會勘，他表示，重大工程不是「今天講了、明天就有」，他會努力監督，力拚工期縮短1年半到2年時間。