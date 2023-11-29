大新竹輕軌計畫 延伸至高鐵站

新竹縣、市政府與新竹科學園區同業公會昨天簽署「大新竹輕軌計畫」合作備忘錄，並達成3項決議，包括紅線延伸至高鐵新竹站，及紅線與藍線串聯新竹舊城區、科學園區、高鐵新竹站及竹北生活圈，最後3方將共同向中央爭取輕軌計畫，未來紅、藍線輕軌將共用機廠等。

不過，立委王婉諭認為輕軌建設尚須經過交通黑暗期，她說，縣市政府也應提出配套措施，尤其現在從台鐵進入園區的大眾運輸與接駁選項有限，面對過渡期需求，應透過輕軌先導公車的完整規畫來因應。

新竹市政府昨天公開輕軌路網規畫，紅線全長17.1公里，為台鐵新竹站深入舊城區路線；藍線全長12公里，為竹北東西向串聯雙鐵往來路線；綠線全長13.1公里，為南寮港埠再生觀光遊憩路線；橘線全長7.1公里，為直達竹科園區專線。

新竹市長高虹安指出，大新竹輕軌已進行多次跨縣市會議，經過市府與專家討論後，了解到一定要把高鐵站納入輕軌路線當中，並且紅線、藍線要串接成環形路網，才有辦法讓大新竹輕軌達到功效和預期運量，新竹縣市已達成共識，紅、藍線輕軌會共用輕軌機廠，未來選址上，雙方會各自提出土地和點位，再決定共用機廠的位置。

此外，輕軌運行前，新竹縣、市政府也已向交通部爭取補助先導公車路線，明年底將有10台電動公車運營輕軌紅線路線，讓民眾可先養成使用大眾運輸習慣。

新竹縣長楊文科表示，原來輕軌路線規畫，從新竹車站、光復路到新安路接到新莊車站就停下，這次高虹安規畫從新莊站延伸到高鐵六家站，輕軌紅、藍線串連起來，行經大新竹地區人口最密集地區以及高科技園區。

新竹市政府交通處說明，紅線原規畫串聯舊城區、工研院、清交校區、竹科及新莊車站，現與新竹縣府合作，將延伸至高鐵新竹站，原路線規畫皆為高架車站，未來將評估部分路段維持高架，部分路段調整為地下化，市府盼中央全力支持，若計畫順利過關，將爭取10年內完工。