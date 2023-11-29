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冷鏈關鍵 桃園農業物流加工園區動土

聯合報／ 記者鄭國樑張已亷／連線報導

農業部桃園市大園區動土興建「桃園農業物流加工園區」，將生產、加工、物流一體化營運，預計2025年起陸續招商、2026年完工；未來將提供農產品暫存冷鏈、加工、包裝流通，有助擴大物流運銷量能。

農業部代理部長陳駿季表示，冷鏈是維持農產品質最好的保障，加工園區將讓冷鏈不斷鏈。

陳駿季表示，台灣農產品非常棒，但行銷過程能否維持到貨品質，冷鏈物流是關鍵，桃園農業物流加工園區是建構農產品冷鏈物流體系重要的一環，農業部會再提下一個4年冷鏈計畫，讓冷鏈網路更健全。

陳駿季指出，農業部先後在屏東、桃園規畫農業科技、農業物流加工園區，還建立14處區域物流中心，33處批發市場冷鏈物流中心，加上農民生產端就超過500處冷鏈；從產地、區域物流中心，一直到最後外銷使用的旗艦型物流中心，將可布建全台的冷鏈物流，讓農產品離開產地後，就能透過冷鏈物流保持品質。

屏東農業生物科技園區內的「國際保鮮物流中心」去年9月啟用，由「全日物流」公司承攬營運，該廠設有冷藏倉、生鮮處理區等空間，導入冷鏈管理設施，目前使用率達到5成，以肉品倉儲為大宗，其次是蔬菜與海鮮。

董事長陳旭初表示，因為有了冷鏈，明年鳳梨出口應該會有很好的成績，預估成長4至5成。

農業部 桃園

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