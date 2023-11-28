治標不治本？新青安上路後房貸拉長25.4年 竹北媽媽嘆：養房就養不起兒

新青安政策上路，最高房貸款額度從800萬元調整至1000萬元，貸款期限也從30年延至40年。根據不動產資訊平台最新資料顯示，今年第3季國人新購置住宅平均貸款期數再創新高，平均已達到305期，約為25.4年，其中新竹縣更以323期超越全國平均。在竹北背房貸的莊媽媽認為，養房就養不起兒，延長房貸只是治標不治本，降低房價才是根本之道。

「養房就養不起兒，房價也是造成少子化的原因」，在竹北背房貸的莊媽媽指出，房貸期數拉長到40年，根本治標不治本，若30歲買房要到70歲才能還完，「等於從青年一路還到老年」。她認為政府應努力打房，讓房價回歸到疫情前水平，對民眾來說才更有感，「不然賺再多，都跟不上房價上漲的速度」。

同樣在竹北背房貸的陳姓公務員表示，目前身上還有房貸520萬，現在竹北房價不輸給新北市、台北市，對於年輕族群來說，房貸期數增加，意味著要用更長的時間來還房貸，將大大影響未來的生活品質與財務規畫。

陳姓公務員認為，台灣房貸利率相對國外來說是低利率，造成投資客將房子作為投資工具，而不是需求商品，政府應該要積極打房、落實囤房稅，而不是借給民眾更多錢、借更久。

新竹縣民邱小姐則認為，在薪水沒有增長的情況下，貸款年限即使拉長到40年，還是買不起房子，新竹地區新建案總價已經漲到4000多萬了，還被迫買雙車位，到底誰買得起？