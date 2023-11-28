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桃園空氣品質維護區再+1 管制這日期以前出廠柴油大客貨車

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
為維護空氣品質，桃園明年1月起將增設中壢中華路、中山路、龍壽街、永豐路等區域，管制對象為2006年9月30日以前出廠柴油大客貨車，如未取得1年內排煙檢測合格紀錄不得進入。記者翁唯真／攝影
為維護空氣品質，桃園明年1月起將增設中壢中華路、中山路、龍壽街、永豐路等區域，管制對象為2006年9月30日以前出廠柴油大客貨車，如未取得1年內排煙檢測合格紀錄不得進入。記者翁唯真／攝影

為維護空氣品質桃園過去已在桃園機場及龜山三環2處實施空氣品質維護區，明年1月起將增設中壢中華路、中山路、龍壽街、永豐路等區域，管制對象為2006年9月30日以前出廠柴油大客貨車，如未取得1年內排煙檢測合格紀錄不得進入，並首次納入三期柴油大客貨車及結合公車移動式AI智慧偵測系統。

桃園環保局表示，北桃園已實施桃園機場及龜山三環2處空維區，民眾關心的PM2.5排放量已減少了1成以上，考量南桃園的內壢地區有部立桃園醫院及學校，屬敏感族群活動熱區，且周邊正推動桃園鐵路地下化，交通車流量龐大，因此再增設內壢空氣品質維護區，使民眾對於空氣品質提升更有感。

環保局長陳世偉說，空氣品質維護區的施行法源是依空氣汙染防制法第40條規定，各級主管機關得視空氣品質需求及汙染特性，因地制宜畫設空氣品質維護區，實施移動汙染源管制措施。

陳世偉表示，違反規定進入者，將依據空氣汙染防制法第76條第2項規定，處以500元以上至6萬元以下罰鍰，提醒車輛駕駛人屆時注意相關規定，落實區域性管制，使桃園空氣更加清新美好。

環保局說，內壢空維區全面採科技執法，除三期柴油大客貨車外，更透過固定車辨24小時稽查取締任何車輛違規者，更結合AI移動式車辨系統，限期通知到檢，解決烏賊車問題。

為維護空氣品質，桃園明年1月起將增設中壢中華路、中山路、龍壽街、永豐路等區域，管制對象為2006年9月30日以前出廠柴油大客貨車，如未取得1年內排煙檢測合格紀錄不得進入。記者翁唯真／攝影
為維護空氣品質，桃園明年1月起將增設中壢中華路、中山路、龍壽街、永豐路等區域，管制對象為2006年9月30日以前出廠柴油大客貨車，如未取得1年內排煙檢測合格紀錄不得進入。記者翁唯真／攝影

空氣品質 空氣汙染 桃園

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