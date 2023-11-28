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新竹市推心願卡助弱勢童圓夢 百貨量販業者響應

中央社／ 新竹市28日電
遠東巨城購物中心參與新竹市政府心願卡活動已連續9年，28日也辦理週年慶前的誓師造勢活動，更邀請民眾響應心願卡認領活動，未來也會持續實踐企業社會責任，攜手民眾共推公益。中央社
遠東巨城購物中心參與新竹市政府心願卡活動已連續9年，28日也辦理週年慶前的誓師造勢活動，更邀請民眾響應心願卡認領活動，未來也會持續實踐企業社會責任，攜手民眾共推公益。中央社

新竹市政府辦理「傳遞愛、送幸福」心願卡活動，為700名弱勢兒童圓夢，獲百貨量販業者響應，市府感謝民眾共同加入，讓愛傳遞至各個角落。

新竹市政府今天提供新聞資料指出，在社會上有部分的孩子家境較為弱勢，需要社會的幫忙，很感謝百貨業者與店家協助響應，支持圓夢計畫，共為700名弱勢兒童圓夢。

市府表示，孩子的心願都很簡單，有人想要一張可以折疊的書桌，有人想要一件能擋風保暖的外套，讓人感到心疼，感謝民眾加入行列，幫助孩子實現心願。

遠東巨城購物中心提供新聞資料指出，參與市府心願卡活動已連續9年，今天也辦理週年慶前的誓師造勢活動，更邀請民眾響應心願卡認領活動，而至今已完成逾800名孩子的心願，未來會持續實踐企業社會責任，攜手民眾共推公益。新竹SOGO今天說，至今響應活動協助超過200名弱勢兒童圓夢。

大魯閣湳雅廣場今天向中央社記者說，今年是第6年響應新竹市政府的心願卡活動，目前已募集超過100份的禮物，期盼共同協助弱勢家庭孩子，讓其在年末之際也感受到社會的溫暖。

為響應公益，新竹大遠百今天向中央社記者說，也推出募集愛心米活動，至今已共計募得4663斤，預計在年節前將愛心米送至新竹市政府社會處，由社會處協助發送，照顧弱勢家庭。

新竹 愛心 弱勢家庭 SOGO

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