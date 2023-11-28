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陳椒華指控新竹「某建案」涉違法擴建 環保局有瀆職之嫌
時力立委陳椒華今天舉行記者會，控新竹寶山「有謙家園」建案違法擴建，上周到現場勘查時，新竹縣環保局說有謙案107年做過環評變更備查，卻未依法公開上網公告，明顯瀆職。
陳椒華指控，基地配置圖前後差異面積高達六成以上，此地為山坡地保育區，波谷地形差異甚大，配置圖豈能用變更備查說變就變，而且還在原本的邊坡保護區增加住宅區，明顯違反環評，非常離譜。
陳椒華指出，變更審查都是新竹縣政府，環評變更備查的開發單位是「君寶」建設，但區域計畫變更的開發單位卻是「寶君」建設，負責人也不同，簡直胡鬧。
陳椒華表示，比對環評變更備查資料與實際興建面積，超過40棟別墅違法蓋在國土保安用地上，以市價計算，建商違法獲利超過5億元，有些謙家園建案已完銷，涉嫌違法蓋在國土保安用地上的建物已售出，建議購屋者向消保處申訴寶君建設，並向新竹縣府要求國賠。
陳椒華指出，目前有謙家園全區邊界的緩衝區及綠帶恐怕均不足10公尺，違反原環評結論，且涉嫌違反環評法、區域計畫法、山坡地保育條例等多項法規，質疑是建商違法、縣府放水的官商勾結。
內政部國土管理署出席官員說明，此案是內政部82年同意後，新竹縣政府83年許可的山坡地開發建築案，國土管理署已發文新竹縣府三次，要求說明，目前新竹縣府初步回應，此案110年在縣府變更內容，但當時的變更並未包括建築面積、強度等，主要是處理其他變更。至於是否違反計畫內容，相關單位正釐清與調查中。
陳椒華質疑，國土管理署如何做土地管理，出事了要地方政府自己查，地方政府自己通過的要怎麼查？請相關單位提出具體解決方案。
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