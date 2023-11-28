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楊頭高架交流道設址成關鍵 楊文科盼先拓寬現有交流道
新竹市長高虹安今天拜會新竹縣長楊文科，宣布將共推「大新竹輕軌計畫」，其中國道1號五楊高架延伸至頭份工程已通過國發會審查。高虹安也表示，由於「楊頭高架」對竹科交通影響重大，交流道設址需要和中央再討論；楊文科也說，計畫推動前，盼先把竹北交流道到竹科、竹市這一帶雙邊都再拓寬一個車道，先行改善竹科和新竹縣、市交通。
高虹安指出，「楊頭高架」關乎竹科交通，昨天在國發會討論時，新竹市政府也到場討論，其中楊頭交流道不管在拓寬或是延伸上，交流道設址會是接下來相當重要的部分，也很感謝中央允諾後續會來跟地方討論。
高虹安也表示，若國道1號沒辦法跟台68東西向快速道路轉接交流道的話，在車道拓寬、車流量又增加的情況下，若要上台68，車流將全數在市區轉駁，這是一個要預先提出來示警的問題，至於交流道設置的地點，還要待中央、地方討論才能定案。
楊文科表示，新竹交通計畫改善，有兩件事一定要做，第一就是大眾捷運系統，第二就是從楊梅到頭份高架要完成。昨天國發會已審查可行性報告通過，接著就要設計發包，「楊頭高架」全長36公里，總經費1314.15億元，經費都已確定通過，盼計畫推動前，要先把竹北交流道到竹科、新竹市這一帶兩邊拓寬一個車道，這樣先做可以先改善竹科和新竹縣、市的交通。
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