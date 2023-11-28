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上班通勤總塞車 鄭文燦盼國3大鶯豐德交流道早日完工

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
行政院副院長鄭文燦（右2）今天上午到桃園市八德區會勘國道3號大鶯豐德交流道工程進度，盼工程早日完工。記者陳俊智／攝影
行政院副院長鄭文燦（右2）今天上午到桃園市八德區會勘國道3號大鶯豐德交流道工程進度，盼工程早日完工。記者陳俊智／攝影

國道3號大鶯豐德交流道今年9月通過國家發展委員會審議，目前送行政院核定。行政院副院長鄭文燦今天上午前往桃園市八德區會勘表示希望早日動工。

桃園市八德、大溪等地近年外移人口眾多，往返雙北通勤民眾變多，國道2號大湳交流道負擔變重，周邊道路每到通勤尖峰時段都塞車，常見車輛大排長龍，短短一百公尺可能就要開10分鐘，地方期待國道新建其他交流道已久；鄭文燦在桃園市長任內，也曾與甫當選立法委員的趙正宇前往八德區介壽路二段會勘，研究國道3號新建大鶯交流道及八德區豐德路到大溪區大鶯路新闢聯絡道的可行性，目前高公局2人今天重回舊地，針對工程目前已通過國發會審查，都希望能早日開工。

高公局指出，大鶯豐德交流道建設計畫目前由行政院核定中，核定後，高公局將於3個月內提供路權圖給桃園市政府，後續配合市府作業期程辦理用地取得事宜。至於建設經費，增設交流道及主線拓寬工程由高公局辦理，經費為79.65億元，其中交流道用地費11.19億元由市府負擔，工程費68.46億元由國道基金負擔，預計2030年6月竣工驗收。另外，新闢連絡道工程經費71.89億元則由市府負責。

鄭文燦表示，八德大溪居民過去是利用大溪交流道和大湳交流道，經常壅塞，現在能夠增設八德第2交流道，直接從大鶯路上國道3號，將會是非常方便，我想可以讓這個工程趕快進行。建設計畫核定後，就是工程設計跟發包的工作，還有土地取得的工作，希望能夠在立委趙正宇督促下，能夠早日來開工。

另外，聯絡道的工程是由桃園市政府負責，會另外送生活圈道路計畫到內政部；至於分擔的比例，由內政部再來協商，我們希望能夠讓八德第2交流道定案，早日動工。

趙正宇表示，重大工程不是「今天講了、明天就有」，很多民眾會擔心自己有生之年都等不到完工通行。對此，他會努力監督，力拼工期縮短1年半到2年時間。

行政院副院長鄭文燦（左2）今天上午到桃園市八德區會勘國道3號大鶯豐德交流道工程進度，盼工程早日完工。記者陳俊智／攝影
行政院副院長鄭文燦（左2）今天上午到桃園市八德區會勘國道3號大鶯豐德交流道工程進度，盼工程早日完工。記者陳俊智／攝影
行政院副院長鄭文燦（右2）今天上午到桃園市八德區會勘國道3號大鶯豐德交流道工程進度，盼工程早日完工。記者陳俊智／攝影
行政院副院長鄭文燦（右2）今天上午到桃園市八德區會勘國道3號大鶯豐德交流道工程進度，盼工程早日完工。記者陳俊智／攝影

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