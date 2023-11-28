南區輔具中心再＋1更便民 納入育兒輔具更安心

桃園社會局4年前委託伊甸基金會辦理桃園南區輔具中心，今在中壢龍江活動中心成立第7個據點，方便長者就近諮詢評估，據點開放時間1個月1次，有需求者可向輔具中心或里長預約，提供輔具維修、借用、評估等事宜，更納入育兒輔具，要幫助身心障礙者好好育兒，讓所有身心障礙者找到最適合的輔具。

社會局長陳寶民表示，為讓身障者、失能長輩可以就近取得輔具服務，以減輕照顧者負荷、提高失能者自主生活能力，桃園設置北區及南區輔具資源中心、二手輔具資源站、7處輔具服務據點、7處輔具便利站，在13個行政區皆有輔具服務資源，今年服務已達8萬8959人次，幫助身心障礙的朋友們提升生活品質。

伊甸桃竹苗區長陳艷芳說，身心障礙者中近6成是因後天疾病或老年退化造成，面對突如其來意外或疾病往往讓人措手不及，為克服障礙，身心障礙者或長輩們時常需要藉由輔具的幫忙，可以更加獨立、方便、安全地完成日常生活所需。

陳艷芳指出，在服務過程發現，龍江地區有需求輔具者較多，加上龍江里長楊敬德也積極爭取，因此於龍江巿民活動中心開設中壢第2個據點，結合二手輔具站跟評估人員定點服務，1個月1次讓有需求者能提前預約就近且便利得到幫助。

伊甸基金會表示，輔具中心提供共200多項輔具，有需求民眾可前來諮詢，並透過評估人員了解最適合自己的輔具，再行購買並協助申請相關補助，或是向二手輔具站租借等。也新納入育兒輔具，讓身障者在照顧孩童時也能找到最適合自己及嬰幼兒的輔具。