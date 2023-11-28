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新竹人之苦⋯大新竹輕軌進度慢 立委們呼籲盡快興建

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市長高虹安（左）今天跨頭前溪拜會縣長楊文科（右），宣布縣市將共推「大新竹輕軌計畫」，輕軌路網規畫也曝光。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安（左）今天跨頭前溪拜會縣長楊文科（右），宣布縣市將共推「大新竹輕軌計畫」，輕軌路網規畫也曝光。記者黃羿馨／攝影

新竹縣市政府與新竹科學園區同業公會 ，3方今天正式簽署「大新竹輕軌計畫」合作備忘錄，確定新竹市輕軌先期路線紅線延伸高鐵新竹站合作事宜，要解決14萬竹科人及百萬新竹人的通勤難題。對此立委林思銘及王婉諭都同聲呼籲盡快推動，竹科塞車之苦不能再惡化下去。

新竹市政府交通處表示，新竹輕軌紅線未來路線將將修正延伸至高鐵新竹站，並將部分路段調整為地下化，還將與輕軌藍線串聯。其中紅線因途經竹科，經費分攤盼由行政院協調由新竹縣市政府及科學園區3方分攤，完工後期望可紓解竹科通勤圈交通壅塞。

對此，國民黨立委林思銘表示，新竹縣市尖峰時段交通常態性壅塞已經成為通勤族夢魘，但自1989年起陸續提出新竹大眾運輸計畫的各種方案都未實現，即便2017年核定大新竹環線輕軌計畫，卻發生當時中央核給的1120萬元計畫經費，竟然只規畫新竹市境內的路線，等於輕軌計畫只做半套，讓整起計畫失去意義。

時代力量立委王婉諭無奈，竹科塞車問題不是最近這幾年才發生，而是早在10年前她仍在園區擔任工程師的時期就已經很嚴重，再加上新竹一直以來缺乏大眾運輸，導致更多新竹人被迫開車通勤，就連她至今都常開車受困新竹的車陣當中動彈不得。

新竹市長高虹安今天上午表示，新竹輕軌紅線過去經縣市政府間多次協調都未能達成共識，又涉及台鐵六家線競合問題，如今藉新竹縣市整合溝通平台、園縣市高峰會的合作基礎，終於攜手共同推動。

林思銘上午也到場支持計畫及縣市合作，強調「對的事，真的要趕快做」，除了新竹輕軌紅線外，也要爭取中央支持新竹輕軌藍線，希望能藉紅藍線串聯新竹舊城區、新竹科學園區、高鐵新竹站及竹北等4大生活圈。

不過王婉諭提出在輕軌建設尚須經過交通黑暗期，若未來推動興建，縣市政府也應提出配套措施，尤其現在從台鐵進入園區的大眾運輸與接駁選項有限，面對過渡期的需求，應透過輕軌先導公車的完整規畫來因應。

輕軌 王婉諭

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