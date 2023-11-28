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影／新竹輕軌來了！串聯縣市路線曝光 還有直達竹科專線

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安（左）今跨頭前溪拜會縣長楊文科（中），宣布縣市將共推「大新竹輕軌計畫」，並簽署「大新竹輕軌計畫推動合作備忘錄MOU」。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安（左）今跨頭前溪拜會縣長楊文科（中），宣布縣市將共推「大新竹輕軌計畫」，並簽署「大新竹輕軌計畫推動合作備忘錄MOU」。記者黃羿馨／攝影

新竹市長高虹安今天跨頭前溪拜會縣長楊文科，宣布縣市將共推「大新竹輕軌計畫」，輕軌路網規畫也曝光，其中紅線將由新竹市舊市區，連結新竹車站再經新莊車站，沿線行經新竹市區、清交校區及竹科園區，還有直達竹科園區的橘線、跨越新竹縣的藍線等。

新竹市政府今天公開輕軌路網規畫，紅線全長17.1公里，為「台鐵新竹站深入舊城區路線」，將由新竹市舊市區連結新竹車站經新莊車站，沿線服務新竹市區、清交校區及竹科園區，再銜接高鐵車站。

藍線全長12公里，為「直捷竹北東西向串聯雙鐵往來」利用規畫中之計畫道路，跨越頭前溪構成輕軌環線路網，服務新竹高鐵站、竹北生活圈。

綠線全長13.1公里，為「南寮港埠再生觀光遊憩新據點」，不但串連新竹東西向要道，主要服務新竹舊市區且行經公道五路，結合新竹未來都市發展區。

橘線全長7.1公里，為「直達竹科園區專線」，採用專有路權之軌道運輸系統進入園區，形成輕軌環線路網，服務竹科工作人口。

楊文科表示，感謝高虹安的睿智，原來新竹市輕軌路線規畫，從新竹車站、光復路到新安路接到新莊車站就停下，這次高虹安規畫從新莊站延伸到高鐵六家站，這是一個很大的進步，輕軌藍、紅線串連起來，行經大新竹地區人口最密集地區，未來高科技園區和清交大都可以運用得上，其次對於機廠用地，只要有適合的地點就會提供。

高虹安也表示，針對大新竹輕軌已進行多次跨縣市會議，過去新竹市輕軌紅線並沒有規畫到新竹高鐵站，造成運量上有落差，先前送交通部審查時，新竹市輕軌紅線也曾被交通部提出希望對運量更加務實討論，經過市府與專家討論後，了解到一定要把新竹高鐵站納入輕軌路線當中，並且紅線、藍線要串接成環形路網，這樣才有辦法讓大新竹輕軌達到最大功效和預期運量。

高虹安強調，今天達成共識就是新竹縣、市紅、藍線輕軌會共用輕軌機廠，在未來選址上，新竹縣、市政府會各自提出自己可以提供的土地和點位，透過雙方縣市專案討論會議，再來決定共用機廠的位置落在何處。

高虹安表示，新竹縣、市輕軌規畫通過審查到能到開工運用，都需要時間和爭取經費，因此在輕軌運行前，新竹縣、市政府也已向交通部爭取成功補助先導公車路線，也是新竹市目前第一條、總共有10台全電動公車運營路線，會行經新竹火車站、清交校區、竹科，再到高鐵新竹站和生醫園區，串聯新竹縣市最密集的生活圈，藉此讓新竹縣、市民眾可以先養成使用大眾運輸習慣。

新竹市長高虹安（左）今跨頭前溪拜會縣長楊文科（中），宣布縣市將共推「大新竹輕軌計畫」，並簽署「大新竹輕軌計畫推動合作備忘錄MOU」。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安（左）今跨頭前溪拜會縣長楊文科（中），宣布縣市將共推「大新竹輕軌計畫」，並簽署「大新竹輕軌計畫推動合作備忘錄MOU」。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府今天公開輕軌路網規畫，紅線將由新竹市舊市區出發，沿線行經新竹市區、清交校區及竹科等，還有直達竹科園區的橘線、跨越新竹縣的藍線。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天公開輕軌路網規畫，紅線將由新竹市舊市區出發，沿線行經新竹市區、清交校區及竹科等，還有直達竹科園區的橘線、跨越新竹縣的藍線。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安強調，今天達成共識就是新竹縣市紅、藍線輕軌會共用輕軌機廠。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安強調，今天達成共識就是新竹縣市紅、藍線輕軌會共用輕軌機廠。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科表示，輕軌藍、紅線串連起來，行經大新竹地區人口最密集地區，未來高科技園區和清交大都可以運用得上。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科表示，輕軌藍、紅線串連起來，行經大新竹地區人口最密集地區，未來高科技園區和清交大都可以運用得上。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安（左）今天跨頭前溪拜會縣長楊文科（右），宣布縣市將共推「大新竹輕軌計畫」，輕軌路網規畫也曝光。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安（左）今天跨頭前溪拜會縣長楊文科（右），宣布縣市將共推「大新竹輕軌計畫」，輕軌路網規畫也曝光。記者黃羿馨／攝影

輕軌 高虹安

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