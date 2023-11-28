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新竹「大車站計畫」要不要延續？高虹安：要通盤考量
新竹市前市長林智堅任內力推的「大車站計畫」列入前瞻重大建設，該計畫到底要不要延續，市長高虹安今天指出，經調查有七成民眾對大車站計畫有疑慮，現階段會先回到可行性評估做通盤考量。
高虹安說，關於新竹大車站計畫，先前市議會有超過半數議員聯署提案，市府也順應議員要求，共辦兩次專家座談會與地方公聽會，結果有超過七成民眾對該計畫有疑慮，也有不認民眾提到，竹市應保留未來鐵路地下化或高架化的可行性。
高虹安指出，市府聽到這些民意與議員建議後，了解到大車站計畫在推動上需要更多方考量，若要納入鐵路立體化，還需要可行性評估，必須重啟可行性調查，因此，目前會先規畫輕軌，至於輕軌站點設定會交由專業顧問公司與團隊來決定如何佈設，以現在縣市建置的經驗，這不會是很大的問題。
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